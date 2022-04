Je suis complotiste – épisode 5 : Joseph Robinette Biden et la Serbie

En 1999 JR Biden, actuel président des USA, entreprit de convaincre les forces de l’OTAN qui avaient agressé sans mandat de l’ONU la Fédération de Yougoslavie de bombarder sans limites la Serbie et en particulier Belgrade. À l’époque Biden, Joe mais pas Hunter, était vice-président des USA. Son chef Obama fut par la suite nobélisé pour son œuvre de paix. Il n’y a même pas lieu de réfléchir plus avant : le principal outil qu’utilisent les USA a toujours été le mensonge, les coups tordus et les interventions au nom de la démocratie. Cette mission dont se sent responsable la Maison-Blanche n’est qu’un prétexte pour dominer le monde. Combien de morts depuis la fin de la seconde guerre mondiale ont été la conséquence des interventions guerrières des Américains au nom de la démocratie, peut-être 20 ou 30 millions.

Le souci avec ces vidéos retrouvées par le site ZeroHedge, en français via le Saker Francophone, est la bavure du bombardement de l’Ambassade de Chine à Belgrade par les Américains. Les Chinois n’ont pas oublié et n’oublieront jamais. Si le vieux Joe sucre les fraises il est aussi rattrapé par les exactions de son fils Hunter, en particulier des trucs assez glauques réalisés en Ukraine et en Chine. Le New-York Times lui-même a fini par fragiliser le vieux Joe. Ça va vraiment très mal outre-Atlantique alors que ces Yankees ne cessent « d’emmerder » les Européens et les Russes. Pour qui se prennent-ils ?