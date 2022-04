Brève. Je suis complotiste – épisode 3 : l’aveuglement par la propagande

Dans la vidéo dont le lien se trouve en fin de billet Nicolas Dupont-Aignan mélange tout au sujet de l’Ukraine. Assaisonné à la sauce américaine dans laquelle pataugent tous les membres européens de l’OTAN, contraints et forcés, N.D-A insiste sur le fait que ce sont les Russes qui ont envahi l’Ukraine et ce sont les Russes qui bombardent le Donbass. Monsieur Dupont-Aignan vous n’avez rien compris et si vous êtes incapable de comprendre ce qui se passe en Ukraine en faisant à longueur d’arguments des mélanges spécieux, des confusions indignes d’un candidat à la présidence de la République, alors faites-vous oublier, cessez de dire n’importe quoi et retirez vous de la compétition électorale.

Vous n’êtes pas crédible dans vos propos, que pensez-vous de la crise climatique, que pensez-vous des millions de personnes blessées et handicapées (ou mortes) en raison des suites de la thérapie à ARN messager ? Vos propos ne seront pas plus crédibles que ceux que vous tenez au sujet de l’Ukraine. Prenez votre retraite politique ce sera beaucoup mieux pour votre ego.