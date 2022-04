Je suis complotiste – épisode 2. Rumeurs et autres flocons

Neige et basses températures en France ce premier avril 2022. Ce n’est pas une blague, c’est un effet direct du réchauffement climatique ! Il faudra s’y faire, la température va devenir insupportable et non seulement il faudra faire face à la sécheresse pendant l’été si cette saison ne disparaît pas mais également à des printemps « pourris » et des hivers précoces et interminables. C’est ça le réchauffement climatique. Il faut ici rappeler que le Président Hollande avait déclaré que le grand tremblement de terre qui dévasta des régions entières du Japon dont les usines des deux premiers producteurs mondiaux à l’époque de semi-conducteurs était la conséquence du réchauffement climatique. Je dispose donc d’une bonne assise pour faire de telles affirmations à mon tour.

Et puisque j’en suis aux prévisions « complotistes » il semblerait que des sondages réalisés par des sociétés d’étude d’opinions de Suisse romande au sujet des élections françaises prédisent que Macron sera battu au premier tour et que les deux candidats au second tour seront Mélanchon et Zemmour. On est libre d’accorder (ou non) un crédit à ce type de sondage. En matière de « pognon de dingue » les Suisses n’ont pas beaucoup de rivaux. Ils disposent à n’en pas douter d’informations au sujet du « trust » mis en place par la banque Rothschild pour mettre à l’ombre la majeure partie des primes versées à ses négociateurs de fusions-acquisitions. Selon certaines informations pas nécessairement crédibles à 100/100 Macron aurait été rétribué à hauteur de 10 millions de dollars pour l’affaire Pfizer-Nestlé et que la majorité de ce « pognon de dingue » serait maintenant sur des comptes à Guernesey, l’île de Man voire dans les îles Vierges britanniques puisque Rothschild est une entreprise franco-britannique. Si on ajoute à cela l’affaire des cabinets de conseil force est de constater que ces sondages suisses pourraient refléter la vérité.

Mais dans la rubrique « complotiste » il y a pire encore. Macron aurait – il n’y a pas de preuves mais c’est aux journalistes d’investigation à les découvrir – que chaque fois que Macron a bradé aux USA ou aux Finlandais une série de fleurons industriels français (Alcatel, Technip, Latécoère, Lafarge et j’en oublie) il a présenté les dossiers à qui ? À son ancien employeur, la Banque Rothschild. C’est un peu trop pour un seul homme. Macron, pendant 5 ans, a considéré la France comme un terrain de chasse pour se remplir les poches. C’est assez pas mal comme bilan … Et les services américains sont parfaitement informés des agissements de cet individu hautement mercantile. D’où le refus de Macron de débattre avant le premier tour sachant qu’il sera banané et qu’ensuite il devra débattre avec la justice si justice il y a encore en France, comprenez la France n’est plus une démocratie car la justice est au service du pouvoir, mais pour combien de temps encore ? Mélanchon est un vieux de la vieille, un routard de la politique qui a toujours mangé au râtelier alimenté par les impôts des contribuables, des politiciens de ce genre, qui prône l’établissement d’un régime chavisme en France, merci …

Et dans la rubrique « complotiste » il y a pire que pire. La déclaration de patrimoine du candidat Macron, 400000 euros je crois me souvenir, est tout simplement risible. En d’autres termes Macron a pris les électeurs pour des cons. Je prends un exemple. Ma fille et son époux ont trimé pendant des années pour payer leur prêt immobilier afin de vivre dans une belle maison dans la banlieue sud de Paris. En divisant par deux la valeur de cette maison ma fille a un patrimoine largement plus conséquent que celui déclaré par le candidat Macron.