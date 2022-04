Je suis complotiste – épisode 1 : Marioupol

Je débute une série de courts billets qui démontrent que je suis complotiste, en d’autres termes que je ne suis pas du tout d’accord avec la doxa dont tous les téléspectateurs et lecteurs sont gavés telles des oies à qui on enfonce un entonnoir pour qu’elles deviennent tellement grasses que leur foie servira à satisfaire les gastronomes. Ces billets seront documentés par une vidéo trouvée sur internet puisque des textes arides sans illustration ne sont pas vendeurs malgré le fait que mon blog ne me rapporte pas un seul centime d’euro mais au contraire me coûte mon inscription annuelle.

Mon premier exemple de type complotiste concerne le théâtre de de Marioupol, ville sur le point d’être totalement nettoyée de la vermine nazie ukrainienne dont la mission est d’exterminer les russophones qui peuplent la partie est de leur pays. La presse occidentale aux ordres de Washington relate les évènements de Marioupol en les regardant en quelque sorte dans un miroir. L’explosion du théatre de Marioupol aurait été due à un bombardement par l’armée russe (d’occupation) et le nombre de morts, civils incluant des enfants, aurait été de 300. Un fausse nouvelle comme vous pourrez le constater en regardant le commentaire de Michel Collon :

https://www.investigaction.net/fr/theatre-de-marioupol-une-mise-en-scene-le-mediamensonge-du-jour/