« Je ne veux pas devenir idiot, donc je suis complotiste »

Le Professeur Didier Raoult organise ce jour et demain jeudi un colloque au sein de l’IHU de Marseille intitulé « Covid-19 : Premier bilan des connaissances et des controverses scientifiques ». De grosses pointures de la biologie interviendront telles que Robert Malone, Harvey Risch, Laurent Toubiana, Pierre Kory, Peter Mc Cullough … Ce colloque est donc une sorte de testament du Professeur Raoult. Prenez le temps de regarder ou de regarder à nouveau son exposé hebdomadaire au cours duquel il prononce cette phrase mise en titre de ce billet et qui me convient parfaitement.

