L’Europe et en particulier la France sont dirigés par des incompétents notoires.

On savait depuis longtemps que les décideurs politiques ne raisonnent qu’en fonction de leurs échéances électorales. Ce n’est pas le cas dans tous les Etats qui constituent l’Union européenne mais en France et au sein des institutions européennes c’est évident. Madame Von der Leyen s’est arrogé le droit de prendre des décisions qui engagent toute l’Europe sans en référer au parlement européen, ce qui est explicitement obligatoire selon les traités européens. Je prendrai l’exemple de l’interdiction des importations de pétrole russe par l’Union européenne. Il est faux de déclarer que l’Europe importe du pétrole depuis la Russie. L’Europe importe des distillats et non du pétrole brut. Pour avoir une idée de l’immense erreur que commet l’Europe en décidant de cette interdiction celle-ci priverait de 40 % du carburant diesel, du gasoil de chauffage et du kérosène pour l’aviation civile. C’est énorme et l’interdiction va créer un véritable séisme économique et social dans de nombreux pays européens puisque le pourcentage de véhicules diesel est de l’ordre de 40 %. Dilemme : comment l’Europe va-t-elle faire pour trouver une solution de remplacement puisqu’elle va se priver pour le diesel du million de barils quotidiennement importés de Russie. Il n’y a pas de plan B. Les raffineries existantes en Europe sont mal adaptées à la production de diesel pour une raison très simple, en effet il faut disposer de gaz naturel pour produire l’hydrogène nécessaire à l’élimination du soufre contenu dans le pétrole pour assurer une production de qualité de ces distillats.

L’autre conséquence elle aussi ignorée par les décideurs politique est la conséquence immédiate de cette annonce sur les sociétés de trading spécialisées dans les produits de l’énergie. Les pertes sont déjà colossales pour des entreprises comme Trafigura, Mercuria, Engie, BP, Shell, Glencore ou encore Vitol pour ne citer que les plus importants agences de trading sur les produits énergétiques qu’elles soient basées à Singapour, New-York, Pékin ou Zürich. La European Federation of Energy Traders vient de demander une aide d’urgence auprès des gouvernements des pays membres de l’Europe. On se trouve, après cette décision stupide prise par l’Europe à l’aube d’une grave crise financière genre 2008 en pire car la quantité de produits dérivés adossés aux produits énergétiques est inimaginables surtout que personne n’en connait avec exactitude les montants engagés. C’est le flou absolu. Outre le fait que les automobilistes et les transporteurs vont devoir faire face à des restrictions, le système financier, qui craque déjà de toutes parts, pourrait s’effondrer. Madame Von der Leyen et en France l’inénarrable ministre des finances sont des incompétents.

Sources : blog de Pierre Jovanovic et blog d’Olivier de Meulenaere