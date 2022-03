J’ai été traité de poutinolâtre !

Je trouve que ce qualificatif est plutôt gratifiant car il signifie que je ne suis en aucun cas imprégné par la propagande occidentale mensongère. L’Occident s’énerve avec les USA qui mènent la danse car ils ne sont pas arrivés à intégrer l’Ukraine dans l’OTAN. Un tel projet aurait constitué un casus belli pour le Kremlin. Pourquoi la Russie a décidé d’intervenir dans la zone russophone de l’Ukraine après avoir reconnu les républiques indépendantistes russophones du Donbass ? Parce la Russie savait que l’armée néo-nazie de Kiev s’amassait le long de la ligne de démarcation entourant le Donbass depuis le milieu du mois de février. L’autre fait qui a motivé l’intervention russe sur le terrain n’est qu’une réaction de solidarité avec ce peuple sauvagement bombardé depuis la fin de l’année 2014, puni par des mesures ressemblant à une épuration ethnique : arrêt du paiement des retraites et des salaires des employés de l’Etat, interdiction de l’enseignement de la langue russe, coupures de l’alimentation en eau et en gaz (provenant de la Russie), massacres d’enfants, viols des jeunes filles …

Quand la préparation de l’assaut destructeur final a été détecté la Russie a réagi, c’est aussi simple que cela.

Les Occidentaux prétendent que l’armée russe s’enlise. C’est une fausse nouvelle : près de 80 % de la ville de Marioupol est libérée et les commandos spéciaux des Tchétchènes aguerris pour déloger les jihadistes en combat urbain ont été déployés pour nettoyer la ville des néo-nazis. Il s’agit maintenant de quelques jours. Le gros de l’armée ukrainienne néo-nazie est encerclé. Ils seront bientôt à court de munitions et devront se rendre. Ils iront probablement finir leurs jours en Sibérie.

Alors viendra le temps des négociations, certainement pas avec l’actuel président ukrainien cocaïnomane réputé et totalement corrompu dont le nom figure dans les Pandora papers, mais avec un nouveau gouvernement issu de nouvelles élections. La reconnaissance de l’indépendance des républiques russophones du Donbass ainsi que le rattachement de la Crimée devront être entérinés. La neutralité de l’Ukraine sera exigée par Moscou. Tout un programme !

Puisque j’ai été traité de poutinolâtre je voudrais prendre un exemple pour décrire ce qui se passe depuis 8 ans en Ukraine. Supposons que la Wallonie francophone soit assiégée et bombardée par la population flamande de Belgique qui veut en finir avec cette erreur linguistique et religieuse. Comment réagirait la France ? Les Wallons sont francophones et catholiques, ce sont des « frères » de la France. Moralement la France devrait réagir militairement pour mettre fin au supplice des Wallons. La Belgique deviendrait alors un Etat fédéral ou alors disparaîtrait en tant qu’Etat avec la Flandre rattachée aux Pays-Bas, la Wallonie intégrée à la France et un petit pays englobant la région majoritairement francophone de Bruxelles émergerait, un peu comme le Luxembourg ou le Lichtenstein. Ci-dessous se trouvent des liens que mes lecteurs connaissent surement pour bien se faire une idée objective des événement ukrainiens.