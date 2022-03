Brèves réflexions sur l’âge de départ à la retraite en France

C’est un débat stérile qui agite les prétendants au trône de président alors que les Français manifestent dans la rue pour défendre la retraite par répartition imaginée par le Comité National de la Résistance en 1945. Considérons que l’âge légal de départ à la retraite est à l’heure actuelle, je crois, de 62 ans en France. Or la population vieillit et il n’y aura un jour prochain pas suffisamment d’actifs pour maintenir ce système par répartition. Je m’excuse à nouveau de constater que les politiciens français refusent d’observer quels sont les systèmes de retraite dans les autres pays. Encore une fois je prendrai le système japonais. Comme beaucoup d’autres pays qui ont choisi un système de retraite par capitalisation les travailleurs japonais disposent d’une retraite directement liée au montant du capital qu’ils ont constitué au cours de leur vie professionnelle. Il faut ajouter qu’au Japon il n’y a pas d’âge légal de départ à la retraite. Les artisans et les petits entrepreneurs qui ont choisi pour diverses raisons de limiter le montant de leurs cotisations de capitalisation de leur retraite sont condamnés à continuer à travailler parfois jusqu’à 90 ans ! Un grand nombre de vieux Japonais sont ainsi condamnés à travailler au delà de 70 ans car leur prévention personnelle de retraite par capitalisation n’a pas été envisagée prudemment.

Il existe un immense avantage du système de capitalisation de la retraite au Japon qui bénéficie directement à l’économie du Japon. Je m’explique. Cette capitalisation des retraites des Japonais est très supérieure au PIB de la France. On dit que le montant des fonds de pensions japonais égalent les PIBs réunis de la France et de l’Allemagne. Ce gigantesque montant de capitaux est investi dans une multitude d’entreprises étrangères rentables (sinon rien), sur les places boursières et dans les émissions de dettes souveraines. La dette domestique du Japon est détenue par ces fonds de pension à hauteur de 90 % du montant total de cette dette. Ce mécanisme auquel tous les Japonais salariés au cours de leur carrière ou simples entrepreneurs à leur nom ont contribué par leurs cotisations pour capitaliser leur retraite les rend solidaires de la dette de leur pays. C’est leur pays et ils protègent celui-ci quitte à éventuellement faire des sacrifices.

Le système par répartition français imaginé par les communistes à l’issue de la seconde guerre mondiale ne peut pas fonctionner sainement et d’une manière rentable car les capitaux issus des cotisations sociales des salariés ne servent qu’à payer les retraites des actifs ayant quitté le marché du travail. Les lois françaises imposant une retraite à 60 ans ont créé un déséquilibre maintenant impossible à rattraper car les fonctionnaires en charge de l’Etat n’ont pas compris que la population vieillissait et que de surcroit l’espérance de vie augmentait. En conséquence le déficit du régime de retraite des employés de l’Etat a atteint des montants stratosphériques qui n’entrent pas dans le calcul du montant de la dette de l’Etat puisqu’il s’agit, selon le célèbre Juppé, de « hors-bilan ». Compte tenu de l’état des finances de la France ce poste « hors-bilan » est sensiblement égal aux deux tiers du PIB de l’Etat, rien que la retraite des employés de l’Etat qui n’est pas provisionnée !

Pour illustrer mon propos je voudrais relater ici mon expérience personnelle. J’ai été intégré au corps des chercheurs du CNRS peu de semaines avant la soutenance de ma première thèse de doctorat et en tant que contractuel de l’Etat j’ai été sollicité pour cotiser volontairement à la constitution de ma retraite complémentaire qui viendrai en sus de ma retraite « par répartition » le jour où je déciderai de cesser mon activité professionnelle. Au tout début de ma carrière je gagnais l’équivalent de 1000 euros par mois et le montant de la cotisation pour ma retraite complémentaire en tant qu’agent contractuel de l’Etat représentait l’équivalent de 85 euros par mois outre les prélèvements pour la protection sociale et la retraite par répartition. Les années passant et mon salaire augmentant, toutes ces charges ont augmenté proportionnellement au montant de mon salaire.

Aujourd’hui, au crépuscule de ma vie, alors que je ne coûte rien au système de protection sanitaire français depuis plus de 20 ans et que le montant de la retraite par répartition que je perçois ne représente même pas le montant du fameux « RSA », pourquoi alors ne pas avoir opté pour 100 % de retraite par capitalisation dès le début de ma carrière professionnelle ? Certes ma retraite complémentaire (donc constituée par capitalisation volontaire) est gérée par la Caisse des Dépôts et Consignations, un organisme de l’Etat en qui on peut encore faire confiance, mais si j’avais opté, illégalement, de ne constituer qu’une retraite par capitalisation dès le début de ma carrière, si cela avait été possible , je vivrais aujourd’hui beaucoup plus aisément. Or le système français est constitué d’une manière telle qu’il est impossible de faire ce choix. Dans le cas contraire on est hors la loi. Tout ce qu’a avancé le gouvernement français au sujet de cette réforme des retraites est stupide. Les points, les trimestres et autres inventions ressemblent à de la musique pour attirer les lemmings au sommet de la falaise.

Il faut tout simplement dire aux Français qu’il ont le droit de travailler jusqu’au jour où ils en auront assez et qu’ils prennent, surtout, leur sort entre leurs mains, ce qui signifie que l’Etat, à terme, ne sera plus l’ « Etat providence ».