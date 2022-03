Variations du climat : on n’y peut rien

Dans le quatrième rapport de situation publié par l’IPCC en 2007 (IPCC AR4), outre le résumé à l’intention des décideurs dans le rapport de travail scientifique que personne ne lit il y avait de véritables pépites dans les quelques 30 pages relatives aux variations et au changement du climat. Quelques 15 années plus tard il n’est plus du tout question de ce qu’avaient concocté les scientifiques réunis et rémunérés pour écrire ce bref passage du chapitre 7 du rapport. Comme on le sait aujourd’hui, des faits confirmés par de nombreuses études, le climat a toujours évolué dans le passé lointain et le passé récent. Il existait encore des scientifiques courageux osant exposer la réalité incontestable de ces variations du climat. L’illustration ci-dessous représente les variations de températures moyennes exprimées en °C. La ligne horizontale en pointillés est la température moyenne relevée au début du vingtième siècle.

La partie supérieure du graphe est une illustration des cycles glaciaires et inter-glaciaires tels qu’ils ont été reconstitués à l’aide de carottages dans l’Antarctique et différents aux proxys dans les sédiments marins. Ces alternances sont relativement bien expliquées par la mécanique céleste décrivant le mouvement de la Terre autour du Soleil et l’obliquité de l’axe de rotation de la Terre sur elle-même selon Milankovitch. Un zoom sur les 11000 dernières années indique la période dite du Dryas récent à la fin de laquelle la dernière glaciation prit fin. Un réchauffement de l’ordre de 4 °C mit donc fin à cette glaciation et en moyenne les températures atteignirent celles observées au début du vingtième siècle avec cependant des fluctuations de plus ou moins 2 degrés. Ces fluctuations concernèrent l’optimum de l’Holocène au cours duquel les températures moyennes étaient de l’ordre de 2,5 degrés supérieures à celles du début du vingtième siècle.

S’ensuivit une période relativement froide qui fit que des civilisations entières disparurent. Mais la résilience de l’humanité fut qu’à la faveur d’un petit réchauffement apparut l’Empire romain qui a son tour chuta en raison d’un nouveau refroidissement, l’âge sombre des premiers siècles de l’ère présente.

L’optimum médiéval, l’époque de la construction des cathédrales, succéda au Moyen-Age et à nouveau il y eut un refroidissement qui dura plus d’un demi-millénaire. Les conséquences de ce petit âge glaciaire furent nombreuses, des guerres incessantes en Europe, l’avancée spectaculaire des glaciers pour ne citer que deux faits marquants. Cette froidure n’empêcha pas l’avènement de la révolution industrielle et l’augmentation du taux de CO2 atmosphérique. Les spécialistes de l’IPCC ont attribué l’existence de l’optimum climatique moderne à l’augmentation de ce taux de CO2. Il y a pourtant un point troublant qui n’a pas semblé déranger ces spécialistes : ni l’l’optimum climatique de l’Holocène ni l’optimum climatique médiéval ne peuvent s’expliquer par une augmentation du taux de CO2 atmosphérique car ces deux variables, CO2 et température, ne sont pas corrélées entre elles.

Or l’alerte mondiale au réchauffement du climat, c’est-à-dire l’optimum moderne de 1925 à nos jours, n’est adossée qu’à cette corrélation discutable CO2-température récente qui n’est probablement qu’une coïncidence. Les conséquences et les mesures décidées mondialement sont donc uniquement motivées par cette fausse corrélation. Jamais par le passé le climat n’a évolué dans le même sens que la teneur en CO2 atmosphérique qui ne représente qu’un millième du gaz dissous dans les océans, un autre détail qui a échappé à ces glorieux spécialistes de l’IPCC. Les toutes petites variations de la température moyenne à la surface de la Terre et des océans sont partiellement expliquées par la fluctuation des courant marins et des changements de latitude de la zone de convergence intertropicale. Les fluctuations de l’alternance El Nino-La Nina ne sont même pas expliquées de manière convaincante, c’est dire à quel point on nage dans le flou le plus total. En effet ces « petites » variations du climat terrestre sont le résultat de l’interaction d’une multitude de facteurs dépendant les uns des autres. Dans ces conditions prétendre faire des projections par modélisation relève de l’escroquerie intellectuelle.

La référence choisie par l’IPCC pour préserver l’équilibre du climat est d’une part la fin du petit ère glaciaire pour ce qui concerne les températures moyennes observées aujourd’hui par les satellites, et pour le CO2, pire encore, la teneur mesurée par les carottes glaciaires au tout début de l’ère industrielle. Comme il est facile de le constater il s’agit de deux impostures judicieusement choisies pour mettre en œuvre des mesures impossibles à atteindre.

Un fait est très clair et non pas flouté, il s’agit de la culpabilisation de chacun parce qu’il émet trop de CO2 et qu’il est donc taxable pour cette mauvaise conduite. Il ne collabore pas au sauvetage du climat. Et pour arriver à cette fin on a inculqué à chacun une peur apocalyptique, et comme ce chacun a pu le constater avec l’épidémie de coronavirus, la peur bloque le cerveau et on accepte toutes les couleuvres possibles imaginées par les dirigeants politiques qui ont toujours une excellente excuse : pour le coronavirus les rapports alarmants de l’OMS et pour le climat les rapports alarmants de l’IPCC. Pour exprimer ma pensée personnelle je dirai que dans ces deux cas il s’agit d’un complot organisé à l’échelle mondiale et comme je l’ai déjà mentionné sur ce blog il y aura, prochaine étape dans l’asservissement global, un pass climatique multifonctions. Je suis malheureusement trop vieux pour assister au refroidissement prévu par de vrais scientifiques vers 2030-2040 qui durera probablement beaucoup plus longtemps que les 60 années prévues. Ce sera alors vraiment l’apocalypse. Source :https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/ipcc_far_wg_I_chapter_07-1.pdf