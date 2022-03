Brève. Nouvelles de l’Espagne … et de la Suisse

Après s’être distinguée en interdisant le pass sanitaire et par conséquent le pass vaccinal contrairement à la grande majorité des pays européens tout simplement parce que cette mesure était contraire à la Constitution espagnole, l’Espagne vient encore une fois de manifester sa différence avec les autres pays européens en déclarant haut et fort qu’elle n’enverra jamais d’armes de quelque nature que ce soit à l’Ukraine. Cette mesure a été assortie d’une vérification de toute velléité pour quel citoyen espagnol que ce soit émettant le souhait de se rendre en Ukraine de justifier ses motivations. Enfin le gouvernement central espagnol ne s’associe à aucune des mesures économiques dirigées contre la Russie et décrétées illégalement par la Commission européenne tout en condamnant de manière feutrée l’intervention russe. Normal car l’Espagne fait partie de l’OTAN.

L’Espagne n’a jamais oublié les attentats de Madrid du 11 mars 2004 qui firent 200 morts et près de 2000 blessés. Les regards se tournèrent alors immédiatement vers les mouvements séparatistes basques. Rapidement cette piste fut abandonnée car le 14 mars ces attentats furent revendiqués par Al-Qaida. Aujourd’hui dans presque toutes les grandes villes d’Espagne il y a un monument en mémoire des morts de ces attentats et depuis cette date l’Espagne n’a jamais envoyé un seul personnel militaire rejoindre les théâtres d’action de l’OTAN où que ce soit et pour quelque raison que ce soit.

Il me reste une question à l’esprit : pourquoi l’Espagne reste-t-elle membre de l’OTAN puisqu’elle refusera toujours de participer à une opération de cette organisation criminelle. Il n’y a pas de réponse à cette question puisque les Etats-Unis ne quitteront jamais leur base aérienne de Moron située dans le sud de l’Andalousie pendant du port naval de Rota sous administration hispano-américaine qui surveille le Maghreb malgré le fait que les USA ont construit au sud du Maroc une installation militaire dont le but est de surveiller la frontière avec l’Algérie mais aussi et surtout les énormes gisement de phosphate. On peut se demander pourquoi l’Espagne ne revendiquerait pas sa neutralité comme elle le fut durant la seconde guerre mondiale et comme le fut la Suisse jusqu’au 3 mars 2022 lorsque le gouvernement fédéral décida de bloquer les avoirs russes déposés dans ses banques. La Suisse est donc devenue complice de l’OTAN et a renié sa neutralité multicentenaire.