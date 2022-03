Et c’est terrifiant… Ce billet est un peu technique et je m’en excuse. Il a déjà été montré que l’ARN constituant le matériel génétique du coronavirus pouvait être transcrit en ADN et être incorporé dans le génome du noyau cellulaire. Mais qu’en est-il au sujet du « petit » ARN synthétique codant pour la protéine spike, appelé de ce fait messager, qui sert toujours de « vaccin » ? Diverses observations ont montré que cet ARN messager, BNT162b2, de Pfizer s’accumulait très rapidement dans le foie. Ces études ont été réalisées par les laboratoires Pfizer sur des souris en utilisant de l’ARN messager radioactif. D’autres résultats ont confirmé indirectement qu’il se passait quelque chose d’anormal chez les sujets ayant reçu une injection de ce supposé vaccin. Le taux de transaminases hépatiques et de phosphatase alcaline révélait une fatigue hépatique sérieuse. Des essais témoins utilisant seulement les nanoparticules de lipides synthétiques n’ont pas montré cet effet. Bref, il se passe quelque chose d’anormal dans le foie très rapidement après l’injection intra-musculaire de cet ARN modifié.

Une équipe de biologistes suédois a étudié en détail quelle était la destinée de cet ARN BNT162b2 avec des cultures d’hépatocytes d’origine humaine et les surprises ont été de taille. D’abord quelques heures seulement après avoir mis ces cellules en contact avec le BNT162b2, l’ARN injecté à des centaines de millions de personnes dans le monde faut-il le rappeler, il s’accumulait très rapidement dans les cellules d’origine hépatique. Puis ces cellules (lignée Huh7) rétro-transcrivent cet ARN synthétique et l’incorporent dans le noyau cellulaire où se trouve l’ADN nucléaire et ce processus est d’une rapidité déroutante. La signification de ces résultats est impressionnante car non seulement le BNT162b2 est transcrit en ADN double brin qui pourra ensuite être incorporé dans l’ADN du noyau des cellules (ce point n’a pas été démontré clairement dans l’étude citée en référence) mais cet ARN synthétique présente la propriété inattendue qui est d’activer l’expression la réverse transcriptase endogène présente dans les hépatocytes et codée par le gène dit LINE-1.

Ce résultat est d’autant plus inquiétant que les cellules hépatiques sont en cours de multiplication en permanence, en d’autres termes chez un individu ayant reçu une injection de BNT162b2, les cellules de l’organisme « ciblées » par cet ARN synthétique seront naturellement le foie mais chez un sujet jeune en pleine croissance dans bien d’autres tissus. Ceci montre sans toutefois le prouver que vacciner des enfants est une pure hérésie scientifique. De plus je rappelle ici que chez les sujets jeunes, en particulier les sportifs, les cardiomyocytes, c’est-à-dire les cellules du myocarde, sont en perpétuelle multiplication comme les cellules du foie. La grande inconnue soulevée par cet article est le devenir de l’ADN double brin issu de la rétrotranscription du BNT162b2 : la machinerie cellulaire est-elle à son tour capable de produire un nouvel ARN messager codant pour la protéine spike ou l’apparition de cytotoxicité consécutive à cette rétrotranscription ? La réponse à cette question ne peut pas être apportée avec le modèle cellulaire car les cellules Huh7 sont une lignée issue d’un carcinome. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.

Source : https://doi.org/10.3390/cimb44030073