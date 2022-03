BigPharma : le prochain grand crack boursier ?

Edward Dowd, diplômé en économie de l’Université Notre-Dame et ancien gestionnaire de portefeuilles chez BlackRock tire la sonnette d’alarme sur la situation du monde financier. Il avait prévu la chute de la bulle financière dot com en 2000 et pressenti l’imminence de la crises des sub-prime en 2008. Considéré comme une sorte de gourou de la finance bien que retiré depuis quelques années sur les rivages de l’île de Maui il a livré ses impressions au sujet de Moderna et Pfizer et son analyse sur le proche avenir est préoccupante. Alors qu’en France un tribunal a tranché en faveur de la banque auprès de laquelle un contrat d’assurance-vie avait été souscrit après le décès d’une personne à la suite de l’administration du vaccin Pfizer. Les ayant-droit ont vu disparaître la coquette somme de 1 million d’euros, les juges ayant décrété qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet. Cette information soigneusement étouffée par les médias est tout de même parvenue jusqu’aux Etats-Unis.

Les compagnies d’assurance américaines constatant que le nombre de décès excède jusqu’à 300 % dans certains Etats sont en cours de constitution d’une class-action pour poursuivre Pfizer et Moderna pour fraude, ce qui n’était pas prévu dans les closes de la FDA lorsque cet organisme a accordé une autorisation de mise sur le marché du vaccin à ARN messager dans l’urgence. Pour Edward Dowd Moderna sera acculé à la faillite et ses dirigeants poursuivis devant la justice et le destin de Pfizer ne sera pas plus rassurant. Cette affaire pourrait avoir de lourdes répercussions de ce côté-ci de l’Atlantique. En effet le contrat léonin conclu entre Pfizer et La Commission européenne pourrait faire l’objet de poursuites au pénal d’autant plus que la Commission européenne a usurpé ce droit qui ne lui était pas reconnu par les traités en la personne d’Ursula van der Leyen.

Revenons aux Etats-Unis. La situation des compagnies d’assurance est tellement préoccupante que le dossier risque d’être traité lui aussi dans l’urgence car les compagnies de réassurance sont également impliquées directement. Un autre signal alarmant qui a été relevé par Edward Dowd est la désaffectation soudaine des hedge funds pour ces deux valeurs, Moderna et Pfizer, qui ont déjà perdu respectivement 40 et 19 % par rapport aux plus hauts de leur cotation. Une maigre consolation pour les détenteurs d’actions des principales compagnies de pompes funèbres, ils ont réalisé de confortables plus-values … La FDA se bat toujours pour rendre publiques les quelques 450000 pages du document remis par Pfizer pour obtenir l’autorisation d’utilisation d’urgence de son vaccin à ARN messager. La justice vient d’obliger la FDA a rendre publique ce dossier à raison de 55000 pages par mois. On connaitra enfin jusqu’à quel point la FDA, puis l’OMS, puis l’Agence européenne du médicament ont été corrompues par Pfizer. La chute des deux icônes de la « BigPharma », révélant cette corruption généralisée, entrainera une grave crise boursière puis financière.

Source : https://www.thedesertreview.com/opinion/columnists/pfizer-moderna-investors-run-for-the-exits/article_f33832ce-9347-11ec-830c-6fe60d1a126b.html et aussi sur ce blog :https://jacqueshenry.wordpress.com/2022/01/06/vaccins-les-compagnies-dassurance-sont-des-temoins-incontestables/