La gigantesque erreur qu’ont décidé de commettre les Occidentaux

Alors que la Russie est allé mettre de l’ordre en Ukraine, pays pourri par les néo-nazis soutenus par l’Occident et dirigé par un saltimbanque corrompu adoubé par Klaus Schwab, tiens tiens, les sanctions et menaces de sanction pleuvent comme un gros orage de grêle. Le plus gros grêlon est l’interdiction pour la Russie d’accès au système SWIFT auquel songent les Anglo-saxons. L’Union européenne, le pantin (à roulettes) des USA, a donc approuvé l’idée d’exclure les banques russes du système SWIFT. Il est étrange de constater que les Européens ne comprennent pas l’immense risque d’une telle décision. En effet, de nombreux pays commercent avec la Russie et pas seulement en achetant du gaz à ce pays. Car il y a toute la face cachée du système financier qui va être affecté directement. Les transactions sur les options (appelées produits dérivés), les ETF et les simples investissements en devises vont être profondément perturbés et qui en seront les premières victimes ? Les banques européennes et les fonds de pension de la zone euro et par extension le fond souverain norvégien.

Le gouvernement russe a décrété la fermeture de la bourse de Moscou ce lundi 28 février mais c’est reporter l’échéance d’un véritable bain de sang financier occidental. Les grands financiers de Wall Street et de la City tentent d’éviter que les anglo-saxons en arrivent à cette décision fatale pour l’économie européenne et l’ensemble du système financier occidental mais ce sont les politiciens corrompus de Washington qui prendront la décision dans l’émotion et sans en évaluer les conséquences. L’OPEC+ doit se réunir cette semaine pour tenter d’assouplir le marché du pétrole mais il faudra compter avec la Russie qui n’est pas vraiment prête à faire des concessions, on les comprend. Les principales banques à risque en Europe sont la BNP, la Société Générale, Unicredit, Intesa/Sanpaolo, Santander et Deutschbank suivies par d’autres établissements de moindre taille et ces banques pourraient connaître le même effondrement que Lehman Brothers, en bien pire, car leur capitalisation n’est pas suffisante pour affronter le choc de l’interdiction d’accès de la Russie à SWIFT.

Il est important de noter que depuis environ une année la Russie a revendu les T-bonds américains qu’elle détenait sur le second marché et a réduit à presque zéro ses réserves de change en dollars. Si la Russie appelle à la rescousse les banques chinoises qui ont passé des accords de swap rouble/renminbi alors ces banques chinoises pourraient à leur tour être privées d’accès à SWIFT. Ce sera alors vraiment un bain de sang financier à l’échelle planétaire. Il est donc urgentissime que le conflit ukrainien cesse avant qu’il ne soit trop tard. La crise de 2008 pourrait paraître alors lilliputienne.

Inspiré d’un article de ZeroHedge. Selon les dernières informations la Russie a toujours accès au système SWIFT.