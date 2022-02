Brève. Les évènements d’Ukraine, suite et fin ?

Contrairement à ce que la presse occidentale anglo-saxonne affirme ce n’est pas la Russie qui envahit l’Ukraine mais les habitants du Donbas qui fuient vers la Russie voisine. L’armée néo-nazie anti-slave de Kiev bombarde sans interruption les villes des deux républiques sécessionnistes sans discernement, hôpitaux, écoles et habitations civiles. L’épuration ethnique a bien commencé et les pays occidentaux continuent à accuser la Russie de velléités d’invasion de l’Ukraine. S ‘il existe encore quelques dizaines de milliers de personnels militaires du côté russe de la frontière c’est pour prendre en charge les réfugiés et les évacuer aussi vite que possible vers l’arrière pour qu’ils soient en sécurité. L’Ukraine est en guerre civile depuis 7 ans et les Britanniques et les Américains refusent de reconnaître cet état de fait en désignant le coupable, la Russie de Poutine.

Les Occidentaux inventent toutes sortes de prétexte pour alimenter des guerres civiles dans le cas de l’Ukraine mais également en Syrie. Dans ce dernier pays ils ont soutenu financièrement et militairement les opposants au régime de Damas. Des Français ont combattu l’armée régulière syrienne. Y aura-t-il des volontaires pour participer au génocide des russophones du Donbas ?

Des convois d’autobus arrivent dans les zones bombardées pour évacuer les populations, la conduire vers une station de train et dans quelques semaines tout le Donbas sera vidé de sa population, les quelques rares industries encore opérationnelles seront définitivement abandonnées et le régime incroyablement corrompu de Kiev se débrouillera pour quémander des aides internationales afin de faire encore vivre le pays. Dans une vidéo captivante Xavier Moreau démonte point par point un morceau de propagande occidentale au sujet de l’armée du régime corrompu de Kiev. Encore une fois cette guerre civile qui dure depuis 7 ans n’intéresse pas Moscou car la Russie n’a pas l’intention d’intervenir militairement. Poutine est venu en Syrie dans le cadre d’accords bilatéraux antérieurs aux évènements. Il s’agit également d’une guerre civile fomentée par les Occidentaux qui n’a toujours pas pris fin. Il est amusant de voir à quel point les Occidentaux se ridiculisent dans ces histoires. Inutile de revenir sur le conflit qui conduisit ces même Occidentaux à bombarder la Serbie.