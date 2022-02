Justin Trudeau, premier ministre du Canada a décidé d’emmerder les « truckers » qui bloquent encore Ottawa et certains points de passage vers les USA. Il considère qu’ils constituent un danger pour l’économie de son pays. Il a donc décidé de mettre en application le gel, ça tombe bien il fait encore froid au Canada, des comptes bancaires des truckers, d’annuler leur permis de conduire et d’ouvrir un casier judiciaire pour les récalcitrants. C’est très dissuasif pour des conducteurs de tracteurs qui sont propriétaires de leur véhicule et qui sont souvent lourdement endettés. Leur « truck » c’est leur maison contrairement aux conducteurs de poids-lourds européens qui ne sont que des employés parfois précaires des grandes sociétés de transport transnational. Justin Trudeau a été intronisé World Young Leader au Forum de Davos, ceci explique cela : il est en possession d’une feuille de route qu’il doit suivre. La police ne l’a pas suivi, c’est dérangeant.

L’alter ego de Trudeau est en France l’inénarrable Emmanuel Macron, également World Young Leader adoubé à Davos par le créateur et président du Forum Économique Mondial. Macron a épuisé ce que l’imagination pouvait envisager pour emmerder les Français depuis bientôt deux ans et il continue. Pour Macron, qui a bien pris garde de ne pas soumettre les forces de l’ordre à la vaccination afin qu’elles restent de son côté, a choisi d’utiliser la force, la violence pour « protéger » la République. Le fait que des blindés soient présents dans les rues de Paris fait penser aux heures les plus sombres de la France. Le nazisme à la Hitler est maintenant installé en France. Il ne manque plus que des swastikas ou des wolfsangel sur les uniformes des policiers. C’est déjà le cas pour les unités spéciales ukrainiennes chargées du nettoyage ethnique du Donbas. Après le pass sanitaire, ce sera la reconnaissance faciale, bientôt le pass climatique et ensuite la notation civique et le contrôle social comme en Chine avec reconnaissance faciale systématique pour suivre et noter le comportement « civique » de chacun. C’est encourageant …

Ces deux « Young Leaders » sont les bons élèves de Klaus Schwab, et ils font bien leurs devoirs avec un 20/20 pour chaque copie. Je ne sais pas comment se déroulent les élections au Canada mais dans moins de deux mois les Français devront choisir entre un asservissement total de la population, le young leader français ayant alors la possibilité de mettre en place un régime totalitaire en France ou alors un autre candidat à cette élection qui propose une remise en ordre de la France et un retour à la démocratie et à la liberté, à l’arrêt total de la prolifération des moulins à vent dans le paysage de la France rurale et bien d’autres décisions pour redonner aux Français le goût de la vie. Mais je dois rêver.