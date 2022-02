Pourquoi Klaus Schwab veut promouvoir la théorie du racisme critique

Article de Robert Bridge, essayiste et journaliste américain aujourd’hui journaliste à RT Moscou

Le Forum économique mondial, le forum de discussion exclusif qui se réunit chaque année à Davos, est de retour, cette fois pour chercher à creuser un fossé entre les races. Cela soulève la question : pourquoi les capitalistes sont-ils si passionnés par l’idéologie « marxiste » ?

Il était une fois, dans un « âge d’or » mythique, la seule chose que les gens ordinaires avaient à craindre lorsque les barons voleurs se réunissaient pour un week-end de cocktails dans une station balnéaire éloignée était qu’une nouvelle détérioration du niveau de vie s’ensuivrait rapidement. Ces jours heureusement prévisibles sont révolus.

Klaus Schwab et le Forum économique mondial (WEF) – les mêmes acteurs qui ont informé la planète que d’ici 2030, nous « ne posséderons rien et serons heureux » – chantent maintenant les louanges de la « théorie de la race critique » (CRT) , un concept controversé qui rejette la responsabilité des inégalités mondiales sur les Blancs.

Trahissant un manque flagrant de neutralité et d’objectivité, la courte vidéo explicative du WEF penche fortement en faveur des « croisés » du CRT. Par exemple, lorsque l’on soutient que les personnes de couleur sont confrontées à l’inégalité raciale en raison de leur « subordination historique », la seule preuve donnée de cette généralisation radicale est que « les Noirs américains sont emprisonnés cinq fois plus que les Blancs ».

https://twitter.com/wef/status/1491094355444219906?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1491378910910873605%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rt.com%2Fnews%2F549344-wef-support-crt-rich%2F

Se peut-il vraiment que tous ces hommes noirs incarcérés, enfermés aux côtés de millions de Blancs et d’Hispaniques également, se soient retrouvés derrière les barreaux en raison du racisme inhérent aux forces de police locales ? Cela semble être une simplification majeure d’un problème très complexe. Après tout, que s’est-il passé lorsque la ville de Seattle a tenté de créer une zone « été de l’amour » sans police lors des manifestations de Black Lives Matter ? En quelques jours, les mêmes manifestants qui avaient lancé des pierres et des bouteilles sur les autorités ont soudainement composé le 911, exigeant la protection de la police alors que des meurtres commençaient à se produire.

Plus encore, cependant, est cette question : comment en sommes-nous arrivés à hériter d’une situation où un groupe d’élites riches – non élues et non responsables devant « nous, le peuple » – sont capables de déterminer notre destin collectif entre des coupes de champagne et des descentes sur les pistes de ski d’une station de montagne à Davos, en Suisse ? Certes, les Grecs de l’Antiquité n’imaginaient pas le ski alpin et les déjeuners énergétiques de l’après-midi lorsqu’ils parlaient d’une « démocratie » pleinement fonctionnelle. La réponse est que nous n’avions tout simplement pas le choix en la matière. Après tout, qui va empêcher ces jets privés de transporter par avion leur précieuse cargaison vers la Suisse année après année (ou vers les autres réunions et conférences élitistes, comme Bilderberg et Bohemian Grove, qui sont également complètement à l’écart du public indiscret) ? Ainsi, la seule option viable qui reste aux gens est d’essayer d’adapter leur vie à toutes les décisions que l’élite mondiale pense être dans « leur » meilleur intérêt. Donc, si « les hommes de Davos » décident un après-midi que l’enseignement de la théorie critique de la race aux écoliers est une idée brillante, alors ce sera Joe Six-Pack qui devra faire face aux conséquences. Et il y a des conséquences. Note. Joe Six-Pack est une allusion à une bande dessinée mettant en scène des travailleurs à col bleu dans les années 1960.

Lorsque les idées non prouvées de CRT, par exemple, sont mélangées avec le concours de signalisation de vertu non-stop connu sous le nom de culture d’annulation (cancel culture), le résultat est un cocktail pervers qui a le potentiel de répandre la peur et la haine plus rapidement qu’une division de chars Panzer. Déjà, les troupes de choc éveillées ont convaincu des millions de personnes intellectuellement rabougries que la corne d’abondance de la société occidentale (blanche) – la littérature classique, la musique classique, les mathématiques, même le Dr Seuss – fait partie intégrante d’un paysage de haine blanche qui est responsable de l’oppression des minorités. Note. Dr Seuss est un auteur de livres pour enfants et de caricatures. L’une de ses œuvres la plus connue est « The cat in the Hat » traduit en français sous le nom de « chat chapeauté ». Et si quelqu’un doute du brave nouvel évangile, il ne manque pas d’entrepreneurs entreprenants qui facturent le gros prix aux Blancs pour qu’ils s’assoient pendant un repas complet tout en écoutant les maux inhérents à leur race. Tout cela semble très étrange et même sinistre si l’on considère que les États-Unis sont l’un des endroits les plus diversifiés sur le plan racial au monde, et plus encore depuis que Joe Biden a ouvert la frontière américano-mexicaine.

Alors, quelle serait la raison ultime pour des gens comme Klaus Schwab de pousser ces idées à moitié cuites, issues d’une ramification noueuse de l’idéologie communiste connue sous le nom de « marxisme culturel », sur une population sans méfiance ? Une réponse possible se résume à la « responsabilité ». Après tout, ce n’est pas sorcier pour les personnes incroyablement riches de protéger leurs positions élevées en aggravant les tensions entre les races.

Il ne faut pas oublier que nous venons de vivre, au milieu de la pandémie en cours, le plus grand transfert de richesse (principalement vers les riches, bien sûr) de mémoire récente. Le Rapport sur les inégalités dans le monde a estimé que les milliardaires détiennent collectivement 3,5 % de la richesse mondiale des ménages, contre environ 2 % au début de la pandémie au début de 2020. Une grande partie de cette accumulation gigantesque de richesse était due à la destruction délibérée de la classe moyenne grâce à de longs confinements qui ont forcé des milliers de petites entreprises à la faillite. Cette catastrophe silencieuse a rendu les individus simplement riches astronomiquement plus riches presque du jour au lendemain. Si riche, en fait, que le plus gros problème qui afflige actuellement le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, est de savoir comment faire passer son super-yacht sous un pont hollandais.

Ainsi, en reléguant le « problème » de la « suprématie blanche » sur le marché des idées grâce à des médias complices, la question la plus méritoire impliquant les conflits de classe entre riches et pauvres disparaît dans l’action. Il existe cependant d’autres raisons d’adopter une mentalité de « diviser pour mieux régner ». Dans ce « nouveau monde courageux » où nous allons habiter, Klaus Schwab a parlé avec enthousiasme d’un endroit « post-humain » brillant où le monde de la science fusionne les humains avec l’intelligence artificielle pour créer quelque chose de vraiment horrible connu sous le nom de « transhumanisme ». Compte tenu des vastes implications morales et physiques de l’homme tentant de jouer à Dieu, il serait plus commode pour l’élite que la majeure partie de l’humanité soit décimée par des émeutes raciales et des pénuries alimentaires plutôt que par la question de savoir s’il y aura même une race humaine dans plusieurs décennies.

Schwab est-il un homme bon avec des idées simplement stupides ? Je ne peux vraiment pas dire, mais, en 2009, j’ai eu une rencontre fortuite avec lui à Moscou lors d’une réunion du Valdai Discussion Club où nous étions tous les deux participants. Pendant une pause de la conférence, où le président russe de l’époque, Dmitri Medvedev, était l’orateur, je suis allé dans une pièce latérale pour prendre un café et – à ma grande surprise et à ma légère horreur – je me suis retrouvé debout à une petite table juste à côté du mondial cerveau lui-même, Herr Schwab.

À l’époque, je ne le connaissais que comme l’éminence internationale qui rassemblait autour de lui une constellation d’individus puissants dans le seul but – du moins je l’avais naïvement imaginé – d’accumuler toujours plus de richesses pour lui et ses semblables. Nous avons donc échangé des plaisanteries désinvoltes sur la météo et ses impressions sur la capitale russe. J’ai même réussi à obtenir sa carte de visite étonnamment fade. Aujourd’hui, cependant, je me souviens avec un peu de déception de cette conversation brève et trop polie. À la lumière des nombreuses choses qui ont émergé depuis à propos de Klaus Schwab et de Davos – une organisation d’individus non élus tentant de transformer radicalement la société sans une once d’intervention démocratique – j’aime imaginer à quel point notre conversation serait différente aujourd’hui.

Note finale. La théorie critique de la race est aussi définie comme une intersection de la théorie de la race, du racisme et de la loi. Cette théorie est largement inspirée, entre autres auteurs, de l’oeuvre du marxiste Antonio Gramsci que de nombreux intellectuels de tous pays vénèrent aujourd’hui, et on peut vraiment se demander pourquoi après la lecture de cet article de Robert Bridge. Pour ma part je suis convaincu que les visées hégémonistes et transhumanistes alimentées par les idées de Klaus Schwab, une émanation de l’idéologie nazie, doivent être fermement combattues par les démocrates, s’il en reste encore dans ce monde qui a peut-être déjà choisi sa perte comme on peut le constater dans des pays européens comme l’Autriche ou la France : contraintes sanitaires et violences policiaires.