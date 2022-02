Vaccins à ARN messager : L’énorme bombe qui vient d’éclater aux USA

L’armée américaine compte 1,4 million de personnels et l’état de santé de ces derniers est méticuleusement suivi. Les dossiers sont centralisés dans le DMED (Defense Medical Epidemiology Database) et il est apparu au cours du mois de janvier 2022 que les données de la DMED avaient été modifiées pour une raison inconnue alors que 94 % des personnels militaires ont été « vaccinés ». Trois lanceurs l’alerte internes à l’armée ont divulgué l’ensemble des données de la DMED avant que celles-ci aient été modifiées ( https://renz-law.com/dmed-data/ ) et le Sénateur Ron Johnson a mandaté des spécialistes pour analyser ces données avec la plus stricte objectivité. D’une manière générale l’état de santé générale des personnels de l’armée américaine est très correct et d’un niveau plus élevé que l’ensemble de la population américaine. Pourtant cette analyse constitue une véritable bombe en ce qui concerne la toxicité du « vaccin » auquel a été soumis le personnel militaire.

Les résultats qu’ont voulu à tout prix dissimuler au public les autorités militaires sont sans appel. Ceux-ci sont exprimés en pourcentage. Il faut bien comprendre qu’une augmentation de 200 % d’une pathologie signifie qu’au lieu d’avoir un cas il y en a maintenant trois, 100 % étant un doublement du nombre de cas et 200 % un triplement. Bien que l’état de santé des militaires soit très satisfaisant voici ce qui ressort de cette analyse, l’année de référence étant l’année 2019, par ordre décroissant du nombre de pathologies : hypertension plus 2081 %, maladies du système nerveux +948 %, tumeurs malignes de l’oesophage +794 %, sclérose multiple +580 %, autres tumeurs malignes du système digestif +524 %, maladie de Guillain-Barré +451 %, cancers du sein + 387 %, démyélination +387 %, tumeurs de la thyroïde +374 %, infertilité féminine (fausse-couche) +372 %, embolies pulmonaires +368 %, migraines persistantes +352 %, malfonctions ovariennes +337 %, cancers des testicules +269 %, tachycardie +202 %.

Ce n’est pas une énumération à la Prévert mais une description détaillée terrifiante des effets secondaires du « vaccin » sur un échantillon de 1,4 millions de personnes dans un état de santé général très satisfaisant. S’il fallait trouver d’autres preuves de la toxicité de ce « vaccin » ce serait superflu. Comme on pouvait s’y attendre tous les haut-gradés nient l’évidence, circulez il n’y a rien à voir, et pourtant … l’armée américaine a enregistré au cours de l’année 2021 vingt-deux millions de déclarations d’effets secondaires de la « vaccination » alors qu’en 2019 seulement les services de santé de l’armée avaient recensé seulement 1,7 million de déclarations de maladies soit 13 fois plus. Treize fois plus de déclarations de maladies n’est-ce pas une preuve du crime mon Cher Watson ? Enfin ces statistiques qui ont « fuité » malencontreusement de la DMED ne mentionnent aucun décès, « qu’en pensez-vous Docteur Watson ? » aurait dit Sherlock Holmes.