Suite au décès de Professeur Luc Montagnier …

Un autre prix Nobel de Médecine d’origine française oublié est le Docteur Roger Guillemin sous les ordres duquel j’ai eu le privilège de travailler pendant deux ans au Salk Institute dans son laboratoire de neuro-endocrinologie. Roger Guillemin obtint son diplôme de médecine à l’Université de Dijon et quand il échoua au concours de l’internat il émigra à Montreal pour travailler dans le prestigieux laboratoire d’endocrinologie et du stress du Professeur Hugo Selye (prononcer « sélié ») où il s’orientera définitivement vers l’endocrinologie puis la neuro-endocrinologie. Il reçut le prix Nobel de médecine pour sa découverte des peptides hormonaux sécrétés par l’hypothalamus commandant la sécrétion hypophysaire de diverses hormones. Il est aussi connu pour sa découverte des endorphines, petits peptides provenant du clivage du précurseur de l’ACTH (hormone adrénocorticotrope), cette dernière hormone étant directement liée au stress.

Aux dernières nouvelles le Professeur Roger Guillemin, âgé de 98 ans, se porte très bien et est toujours Président d’honneur du Salk Institute.

Les médias ont fait peu de cas de la disparition du Professeur Montagnier car il osa émettre l’hypothèse que le SARS-CoV-2 était le résultat d’une manipulation humaine, sous-entendu un immense complot à l’échelle mondiale pour provoquer une pandémie. Le Docteur Yuri Deigin a procédé il y a quelques jours à une revue extensive des propriétés du génome du SARS-CoV-2 et il apparaît que la séquence de nucléotides codant pour l’enchainement dans la séquence d’amino-acides de cette protéine spike contient un enchainement inhabituel de deux arginines constituant ainsi le site dit « furine », du nom d’un enzyme protéolytique présent chez l’homme, est une suite de deux codons CGG. S’il existe 4 codons pour l’arginine ce codon CGG n’a jamais été rencontré parmi toutes les séquence de coronavirus de chauve-souris connues à ce jour et apparentés de près ou de très loin au SARS-CoV-2. Ce petit détail constitue une preuve que le SARS-CoV-2 résulte d’une manipulation d’origine humaine comme le pressentait le Professeur Luc Montagnier. Il est probable que cet éminent biologiste n’aura droit à aucun hommage national tout comme Roger Guillemin lorsqu’il disparaîtra.

Et pourtant autant Guillemin que Montagnier ont été des biologistes innovateurs car ils étaient animés par des thèses qui bousculaient les idées reçues de l’époque comme l’a très bien exposé le Professeur Raoult au sujet de Montagnier (lien). Celui-ci bouscula de dogme ADN → ARN → protéine en étudiant des virus à ARN provoquant des tumeurs, les oncornavirus. Il observa que le bagage génétique de ces virus s’incorporait dans l’ADN de l’hôte, ce qui le conduisit à étudier le HIV. Quant à Guillemin il émit l’hypothèse que l’activité de l’hypophyse devait se trouver sous le contrôle du cerveau. En l’occurence le cerveau commande l’hypophyse par l’intermédiaire de l’hypothalamus. C’était à l’époque révolutionnaire car la science considérait que l’hypophyse était indépendante et se trouvait être le chef d’orchestre central de toutes les glandes endocrines. Guillemin a, pour prouver ses hypothèses extraire un million d’hypothalamus de mouton. Pour ces deux figures de la biologie moderne il fallait tout simplement oser.

Pour l’anecdote lorsque je suis arrivé au Salk Institute une grosse enveloppe m’avait été confié par une biologiste de l’hôpital pour enfants de Lyon. Je remis en main propre ce document à une jeune française qui travaillait dans le laboratoire du Docteur Valy Vale, un transfuge du laboratoire de Guillemin. J’appris plus tard que cette française avait fait ses premières armes dans le laboratoire de Selye à Montreal après avoir fui la France pour poursuivre ses études avec un diplôme de maîtrise en poche acquis à l’Université de Lyon. Cette personne est sur le point aujourd’hui de prendre sa retraite en qualité de directrice d’un des plus prestigieux laboratoires universitaires spécialisé dans l’étude des relations entre le stress et le fonctionnement de l’intestin à UCLA. Une autre grande figure de la science qui a fui la France … sans oublier Emmanuelle Charpentier prix Nobel de Chimie en 2020.

Lien vers la revue du docteur Yuri Deigin : https://inference-review.com/article/thunder-out-of-china et aussi Berkoff et Raoult : https://www.youtube.com/watch?v=9e7EQP-gutM&ab_channel=SudRadio