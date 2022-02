Avertissement personnel du Docteur Robert Malone à tous les parents

Je voudrais m’adresser à tous, en tant que médecin, père et grand-père. Mon avertissement est justifié par ma carrière dédiée à l’étude et au développement des vaccins. Je suis en général favorable à la vaccination car j’ai durant toute ma carrière étudié les voies effectives et sécurisées de prévention des maladies infectieuses.

En ce qui concerne la vaccination contre le SARS-CoV-2, avant de prendre la décision de faire injecter à votre enfant ce vaccin, une décision irréversible, vous devez connaître les fait scientifiques au sujet des vaccins génétiques basés sur les ARNs messagers, Une technologie dont j’ai été l’inventeur. Il y a trois points que les parents doivent bien comprendre. Le premier point est qu’un gène viral sera injecté dans les cellules de votre enfant. Ce gène force le corps de votre enfant à produire la protéine toxique spike. Cette protéine provoque très souvent des dommages aux organes critiques de votre enfant : le cerveau et le système nerveux, le cœur et les vaisseaux sanguins en provoquant des thromboses, les organes reproducteurs et enfin un changement profond du système immunitaire.

Le plus préoccupant est que tous ces dommages, une fois apparus, sont irréversibles : vous ne pouvez pas réparer les lésions cérébrales, vous ne pouvez pas réparer les lésions cardiaques, vous ne pouvez pas améliorer un système immunitaires endommagé, vous ne pouvez pas réparer le système reproducteur de votre enfant et l’avenir de votre famille sera compromis.

Le second point important que vous devez connaître avant d’accepter que votre enfant soit vacciné est que cette nouvelle technologie n’a pas été étudiée de manière adéquate. Il faut au minimum 5 ans de recherche et de tests pour vraiment comprendre et identifier les risques. Ces risques apparaissent souvent de nombreuses années plus tard.

Demandez-vous si vous voulez vraiment que votre enfant fasse partie de cette étude médicale la plus importante dans toute l’histoire de l’humanité. Le dernier point réside dans le fait que tout ce qu’on vous raconte sur ce vaccin est mensonger. Vos enfants ne représentent aucun danger pour vous et leurs grands-parents. S’ils sont infectés par le coronavirus qui ne provoque chez eux qu’une maladie bénigne, leur immunité est critique pour sauver votre famille et l’ensemble de la communauté. En résumé il n’y a aucun bénéfice à attendre de la vaccination de votre enfant compte tenu des effets secondaires bien identifiés aujourd’hui et avec lesquels vos enfants devront vivre pour le reste de leurs jours. L’analyse bénéfice / risque de ce vaccin n’est pas terminée. Ma recommandation en tant que parent et grand-parent est de résister et de combattre pour protéger vos enfants.

Source : https://www.rwmalonemd.com/mrna-vaccination-in-children