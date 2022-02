La lente descente aux enfers des Etats-Unis, de la Grande et de la France

Lorsque la justice d’un Etat n’assure plus son rôle de respect de la loi ou nie les principes constitutionnels sur lesquels repose cet Etat alors ce dernier n’est plus une démocratie. La démocratie américaine, dans ces conditions, est à l’article de la mort. La Cour Suprême des Etats-Unis en a fait la démonstration en 2020 en décidant que le sexe d’une personne dépend de l’auto-déclaration de cette personne et est indépendant des faits biologiques. L’exemple de Blue Springs dans le Missouri est révélateur de cette dérive idéologique des juges. Une élève d’un collège de cette ville s’est auto-déclarée être un garçon mais la direction de l’école n’a pas tenu compte de la lubie de cette adolescente et lui a interdit l’accès des vestiaires et des douches des garçons. Ce n’était pas tout à fait le principe de cette école d’accepter qu’une fille se douche nue en présence de garçons de son âge. La jeune fille déposa une plainte au tribunal de la ville. Ce dernier décida que puisqu’elle avait déclaré qu’elle était un garçon il fallait la croire et que dans le cas contraire, ce qui était le cas dans cette école, elle devrait recevoir une compensation coquette de 4 millions de dollars car il s’agissait à l’évidence d’une discrimination.

Quand les autorités juridiques d’un pays nient les faits et ne les prennent même pas en considération, il aurait suffi qu’un des membres du jury du tribunal exige que cette jeune fille montre son sexe, pour qu’une telle décision ne puisse être prise. Quand pour la justice le faux prend le dessus sur le vrai alors le faux et le mensonge deviennent la règle. Le cas de Julian Assange est exemplaire. Il n’existe pas de loi aux Etats-Unis pour condamner d’espionnage un étranger ne résidant pas aux Etats-Unis ou alors tous les journalistes ou les simples citoyens non Américains qui sont en possession de documents obtenus de sources indépendantes pas nécessairement américaines doivent aussi être poursuivis par la justice américaine. Ainsi la loi n’a plus d’importance, c’est ce que le juge décide qui devient la loi quels que soient les faits.

Quand l’équation 2 + 2 = 4 a été déclarée comme raciste, les mathématiques dans leur ensemble ont été considérées comme racistes. La culture « woke » a envahi les écoles américaines et c’est un facteur d’alerte d’une mise en place d’une forme de tyrannie. Les systèmes éducatifs et les institutions censées transmettre la culture aux jeunes générations ne remplissent plus leur devoir de transmission des valeurs démocratiques. C’est pourtant ainsi qu’une société avec sa culture peut survivre comme un pays vit et se développe.

Quand les universités d’un pays enseignent des principes qui ne sont plus en accord avec les principes fondamentaux du pays tôt ou tard la population se positionnera contre son propre pays. Il est ainsi tout à fait possible de détruire un pays à partir de son système éducatif. C’est exactement ce qui est en train de prendre forme aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en France. Ces trois pays s’auto-détruisent. Il n’en restera bientôt plus rien. Dans le cas de la France la situation est caricaturale. Les mensonges ou négations des faits sont devenu coutumiers. L’exemple emblématique du mensonge d’Etat institutionnalisé en quelque sorte est celui ministre de l’économie français littéralement pétri de mensonges (aux ordres du Président de la République). Quelques exemples récents suffiront à dévoiler la totale mauvaise foi de ce ministre pourtant confronté à des faits indéniables. Selon des statistiques officielles l’inflation en France ne serait que de 3,8 % : mensonge car cette inflation tourne autour de 10 % voire plus encore. La croissance économique serait de l’ordre de 10 %, seuls les sourds et de plus aveugles peuvent croire en cette affirmation car cette croissance serait plutôt proche de zéro. Le chômage aurait atteint ses taux les plus bas, pas de chance le chômage est de l’ordre de 12 % toutes catégories confondues, catégories A, B, C, D et E qui ne servent qu’à noyer le poisson. Enfin, gros mensonge, le déficit commercial de la France pour l’année 2021 ne serait que de 85 milliards d’euros. Heureusement pour le ministre, cette donnée provient de la Banque de France mais elle est elle-même truquée car le véritable déficit est en réalité de plus de 100 milliards d’euros. Quant à la dette, encore un énorme mensonge car elle atteint tous postes confondus plus de 4 fois le PIB de la France, PIB lui-même en chute libre. En conséquence la France n’est plus un état de droit puisque les ministres eux-mêmes mentent tous les jours, bafouent les lois fondamentales inscrites dans la Constitution et méprisent le peuple par voie de conséquence. Donc, comme les USA, la France se meurt. Inspiré d’un article de Paul Craig Roberts.