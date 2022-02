Brève. La peur ?

J’ai écrit deux billets sur mon blog au sujet de la dangerosité des vaccins et pourtant ils n’ont occasionné presque aucun commentaire. Je comprends que mes propos tous sourcés parce que je n’ai pas pour règle d’inventer des faits qui n’existent pas ont tellement terrifié mes lecteurs qu’ils en sont restés incapables d’écrire une quelconque remarque. Et pourtant chaque jour les informations en provenance de nombreux pays confirment ma prose avec parfois des statistiques étonnantes comme par exemple une augmentation de l’ordre de 5000 % des décès chez les enfants de 5 à 15 ans ayant reçu une première dose d’ARN messager, seulement au Pays-de-Galles. Personne n’est censé croire en ce genre d’information.

Je ne suis pas « vacciné », aucun médecin ne veut reconnaître que j’ai bien été infecté par le SARS-CoV-2, souche Wuhan, à la fin du mois de mars 2020 et que j’ai sauvé ma vie avec de la chloroquine. Alors c’est terminé, je n’ai plus qu’à quitter le cabinet de ces experts en épidémiologie. J’ai sauvé ma vie une fois, je n’ai pas du tout l’intention de la risquer avec ce « vaccin » expérimental qui tue … surtout des enfants. J’ai au moins deux de mes petits-enfants qui ont été immunisés dans la vie réelle en étant infectés par le variant omicron. Puisque le titre de ce bref billet est « La peur ? » je répondrai que tout le pays, je pense à la France, est habité par la peur depuis près de deux ans et plus personne n’est capable d’analyser la situation présente, en particulier la vaccination des enfants avec un produit toxique et mortel. Sacrifier des enfants c’était ce que fit le régime de l’Allemagne nazie. Nous y sommes aujourd’hui mais personne n’ose protester. C’est tout simplement scandaleux que des parents acceptent de soumettre leur enfant à l’injection d’un produit létal.

Lien pour information, un article du Docteur Nicole Delepine : https://reseauinternational.net/les-effets-secondaires-graves-des-injections-experimentales-eclatent-au-grand-jour-dans-le-monde-entier/