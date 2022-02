Nouvelles du Japon : la gestion des ordures ménagères

Lorsque j’ai vu le reportage de Radio Canada traitant de la gestion des ordures ménagères au Québec (lien en fin de billet) je me suis immédiatement souvenu de la même problématique au Japon. Dans les villes japonaises il y a de larges artères bordées de quartiers accessibles seulement par des rues étroites rarement dessinées en angle droit et parfois sinueuses. C’est une vieille tradition dont le but était de faire en sorte que les brigands s’égarent et qu’ils puissent être faits prisonniers dans de petites impasses où ils pensaient se mettre à l’abri. Les temps ont changé et si des quartiers entiers de Tokyo ont été entièrement détruit par les bombardements américains le dessin des petites rues n’a pas changé. Il est donc impossible à de gros camions de circuler dans un tel dédale de ruelles. Et il n’y a pas d’espace disponible pour que les municipalités puissent installer des bennes à ordure de différentes couleurs pour la collecte des ordures ménagères afin que celles-ci soient vidées par des camions équipés à cet effet. Chaque petit groupe de maisons dans un quartier résidentiel dispose donc d’une sorte de caisse légère pliable qui puisse être recouverte d’un panneau de plastique tissé pour protéger les ordures des gros corbeaux qui vivent de partout dans la grande ville de Tokyo. Il y a également des caisses pliables de différentes couleurs pour que chaque foyer vienne y déposer ses propres rejets.

Dans le quartier où réside mon fils le mardi est réservé aux « brûlables », c’est-à-dire les déchets alimentaires et les matières plastiques non recyclables ainsi que les déchets végétaux. Tous ces déchets doivent se trouver dans des sacs spéciaux achetés dans n’importe quel magasin. Ces sacs sont suffisamment transparents pour que les employés de la ville chargés de la collecte devinent facilement leur contenu.

Le mercredi est le jour des papiers et cartons et des bouteilles en polyéthylène (PET). Ces bouteilles doivent être rincées et l’étiquette détachable enlevée ainsi que le bouchon car ils entrent dans la catégories des matières plastiques non recyclables. Les papiers et cartons doivent être disposés dans la rue après avoir été liés en paquets avec une ficelle elle-même réalisée avec du papier recyclé et dont l’usage est réservé à cet effet. Souvent un camion ne collecte que les cartons car le recyclage des cartons est très prisé et parfaitement organisé dans des petites unités dispersées à la périphérie de Tokyo. Il faut naturellement détacher les rubans de plastique collant des cartons et ces rubans font partie des « brûlables ».

Le jeudi c’est plus compliqué car c’est le jour de la collecte des bouteilles en verre qui ont été rincées auparavant, la collecte des canettes en aluminium également rincées et les sacs de plastique recyclable comme par exemple les emballages alimentaires eux-même fabriqués avec du polyéthylène. Enfin le vendredi est un nouveau jour de « brûlables ». Pour éviter que ces petits camions d’un poids d’à peine plus de 10 tonnes à pleine charge roulant à l’essence ou plus souvent GPL n’effectuent jamais de longs parcours, les centres de collecte sont dispersés dans la périphérie de la ville et dans le vrai centre de Tokyo ces petits camions déversent leur contenu dans des barges qui achemineront ensuite leur chargement vers des centres de retraitement ou d’incinération en empruntant les nombreux canaux et rivières de la ville. Il existe enfin de grosses usines d’incinération situées autour de la baie de Tokyo et de petites unités disséminées dans la banlieue qui toutes produisent de l’électricité et parfois de la vapeur pour le chauffage des édifices publics ou des grands ensembles résidentiels.

Il n’existe pas d’enfouissement des ordures au Japon, c’est interdit, tout ce qui est recyclable est recyclé et tout ce qui n’est pas recyclable est brûlé ce qui est très loin d’être le cas dans les pays occidentaux dont le Canada. Pour l’anecdote les petits camions de ramassage des cartons + papiers sont en compétition pour celui qui collectera le plus de carton et pour les canettes en aluminium c’est un peu le même spectacle auquel il m’est arrivé d’assister. Il est enfin interdit de disposer de rejets domestiques dans des sacs opaques. Ils ne sont pas ramassés et un petit mot doux signale au foyer qui a commis cette entorse au règlement qu’il n’a pas respecté la règle. Pour qu’un tel système fonctionne il faut naturellement une grande discipline et un respect des règles. C’est le cas dans quelques pays d’extrême-orient dont le Japon mais c’est inimaginable dans les pays européens où on trouve dans les bennes situées dans les rues un peu tout et n’importe quoi. Lorsque la collecte est terminée la rue reste parfaitement propre et c’est mieux ainsi car au Japon il n’existe pas de services de voirie excepté dans les quartiers d’affaires du centre de Tokyo ou d’Osaka surtout pour ramasser les feuilles mortes. À ce sujet dans les quartiers résidentiels pavillonnaires chaque riverain de la rue étroite est responsable de la moitié de cette rue qui jouxte sa maison.

Il reste le fameux problème des « encombrants ». Il faut à Tokyo contacter une entreprise pour enlever ces encombrants et cette opération est payante. Ces gros objets ou parfois plus petits comme des accessoires de cuisine dont la réparation est prohibitive sont souvent confiés à des retraités qui, pour arrondir leur petite retraite vont les trier, récupérer les métaux, et s’adresser alors aux services de recyclage dédiés pour le bois, les métaux et les matières plastiques qui constituent ces « encombrants ». Dans certains quartiers résidentiels de la banlieue de Tokyo on se demande parfois si on n’est pas dans un pays sous-développé, et pourtant c’est loin d’être le cas alors que des « vieux » recyclent comme ils peuvent des encombrants. Pour terminer ce billet il faut remarquer que le site de la CIA mentionne que seulement 2,9 % des « ordures » ménagères sont correctement recyclées au Japon, j’émets quelques sérieux doutes car si brûler des rebuts domestiques et également des industries et des bureaux doit être négligé bien qu’il s’agisse de produire de l’énergie ne peut pas figurer dans les statistiques de cet organisme alors, je le répète, j’émets de très sérieux doutes compte tenu de ce que j’ai observé lors de mes nombreux séjours au Japon.