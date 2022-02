Les vaccins à ARN messager ne protègent pas, ils tuent ! (suite)

De l’Afrique du Sud au Canada en passant par l’Europe les compagnies d’assurances réalisent lentement la vérité au sujet des vaccins anti-covid malgré le fait que les médias et les pouvoirs politiques tentent de dissimuler ce état de fait. L’information a été dévoilée par Reuters il y a quelques jours sans qu’elle ait été reprise par un quelconque média européen ou nord-américain. Voici le texte de cette courte dépêche traduite par mes soins : « L’assureur hollandais Aegon qui réalise les deux tiers de son chiffre d’affaires aux Etats-Unis, a déclaré que les prestations versées à ses clients américains (comprenez les prises en charge des décès, les plus simples à évaluer rapidement) au cours du troisième trimestre de 2021 ont atteint le montant de 111 millions de dollars, alors qu’au cours du troisième trimestre de 2020 celles-ci avaient atteint 31 millions. Les compagnies d’assurance américaines MetLife et Prudential Financial ont fait également des déclarations dans le même sens. La compagnie sud-africaine Old Mutual a été obligée d’épuiser ses provisions « pandémiques » pour couvrir ce même type de frais, et le réassureur MunichRe a relevé ses estimations actuariales pour l’année 2021 de frais de maladie et de décès de 400 à 600 millions d’euros » (13 janvier 2022). Aucun média n’a repris cette information et pour cause : elle révèle le vrai problème que personne, ni ces médias, ni les décideurs politiques obsédés par la politique du tout vaccinal, ni les médecins de plateau télé complices de ces derniers ne veulent commenter.

Prenons donc l’exemple des Etats-Unis. Au cours d’une journée normale environ 7700 Américains meurent. Si ce nombre de morts augmente de 100 %, c’est-à-dire que 7700 personnes de plus meurent chaque jour, sur une année on arrive à 2,8 millions de morts supplémentaires. Je rappelle que l’épidémie de coronavirus a provoqué officiellement la mort de 925000 personnes depuis le début de l’année 2020. Aegon vient de déclarer une augmentation du nombre des prestations versées aux clients de 258 % pour le troisième trimestre de 2021 par rapport au troisième trimestre de l’année 2020. Ceci signifie en généralisant, puisque Aegon n’est pas la seule compagnie ayant fait le même constat, qu’on assiste à un excès de mortalité de plus de 15000 personnes chaque jour, presque 5,5 millions par an, c’est beaucoup plus que tous les morts estampillés coronavirus à ce jour dans le monde ! Cette extrapolation peut être contestée mais elle est adossée à des faits réels décelés par les analystes des compagnies d’assurance.

On assiste donc au début d’un véritable holocauste vaccinal en temps réel. La vérité doit être dite clairement, nous nous trouvons tous, en particulier les pays occidentaux, aujourd’hui en 2022, dans cette situation, en particulier les pays de l’OCDE et pas seulement aux USA. Par exemple les effets de la vaccination à ARN messager a conduit à un doublement du nombre de cancers depuis le début de la campagne vaccinale. Toutes sortes d’autres pathologies mortelles deviennent de plus en plus fréquentes dans des tranches d’âge où elles étaient totalement absentes auparavant. Tous les complices de cet holocauste, Big Pharma, BigTech, Big Media contrôlés par la Big finance (BlackRock, Vanguard et bien d’autres) et les gouvernements également contrôlés par la Big finance dissimulent cette situation. Ce sont des meurtriers de masse et ils continueront à encourager la « vaccination suicide » jusqu’au jour où il ne sera plus possible de dissimuler cette situation. Plus révoltant encore cette vaccination suicide est supposée être justifiée par la science. Mais où est la science, la vraie science, quand elle est contrôlée par le pouvoir politique et galvaudée par les grands groupes de la pharmacie ? Prenez le cas d’Israël. La population est triplement vaccinée, voire plus, à hauteur de 96,2 %. Pourtant ce pays fait face au pire pourcentage de « cas » par million d’habitants dans le monde et enregistre un nombre de décès quotidiens jamais atteint dans son ampleur depuis le début de la pandémie. La pandémie a donc changé de nom : ce n’est plus une pandémie virale mais une pandémie vaccinale. Les autorités sanitaires commencent à classer les morts « par vaccin » en morts « par covid » pour dissimuler autant que faire se peut le scandale, le comble de la malhonnêteté. La prime pour une fausse déclaration « Covid » mais pas « vaccin » est aux USA de 35000 dollars pour l’hôpital ! Et les personnels médicaux sont payés pour limiter ce genre de déclaration à l’agence VAERS. La vaccination va donc atteindre son but : tuer beaucoup plus de personnes que ne l’a fait le virus lui-même, l’objectif malthusien du Club de Rome repris par le Forum Économique Mondial et on n’est aujourd’hui qu’au début de l’hécatombe …

Source : https://www.naturalnews.com/2022-02-01-die-off-is-here-life-insurance-payouts-skyrocket-258-as-post-vaccine-deaths-accelerate.html et pour les anglophones l’entrevue par Joe Rogan du Docteur Robert Malone, l’inventeur de la thérapie génique à l’aide d’ARN messager pour traiter en particulier des maladies orphelines puis imaginer des vaccins dans l’urgence pour l’armée afin de se protéger contre des armes bactériologiques. Malone n’a jamais été impliqué directement ni indirectement dans la production de ce que l’on appelle des vaccins à ARN messager. Malone convient que 500000 personnes auraient pu être sauvées aux USA si les traitements précoces, Ivermectine et hydroxychloroquine, avaient été autorisées mais le grand dessein d’extermination par les pseudo-vaccins était déjà dans l’agenda du World Economic Forum. Lien non censuré : https://www.brighteon.com/a2517dcf-cdcb-45f5-a9a1-c9ab2ab20ce9 Écoutez l’exposé du Docteur Robert Malone, c’est un trésor d’informations !