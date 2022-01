Les Canadiens veulent reconquérir leur liberté …

Et ils ont bien raison. Le leader politique Justin Trudeau, comme son homologue français, déborde de testostérone et dans ces conditions il n’est pas possible de gouverner sereinement un pays. Des « young leaders » adoubés par Klaus Schwab ne devraient jamais diriger un pays. Les conducteurs de poids-lourds canadiens, les « truckers », se sont vu imposer des « pass » sanitaires pour circuler d’un Etat canadien à un autre dans une certaine mesure mais surtout pour franchir la frontière avec les USA. Ils n’ont pas aimé ! Ce samedi 29 janvier 2022 par des températures largement en dessous de zéro ce sont plus de 100000 truckers qui filtrent les ronds-points d’accès aux autoroutes et qui convergent vers Ottawa, la capitale fédérale, une agglomération de près d’un million d’habitants au sud de l’Ontario, pour réclamer leur liberté après deux ans d’oppression, le Canada comme l’Australie ayant pris les mesures les plus strictes au monde pour juguler l’épidémie coronavirale sans grand succès d’ailleurs.

Unanimement la population soutient les truckers. Quand les Européens vont-ils se rebeller, assiéger toutes les capitales, Berlin, Paris, Rome, … et surtout Bruxelles, siège de l’inique commission européenne ? Que tous les « truckers » européens revêtent un gilet jaune et organisent un mouvement massif de protestation ! Il n’y a aucun mouvement politique derrière cette manifestation, une collecte a été organisée pour les soutenir matériellement, elle a réuni plus de 5 millions de dollars, la solidarité du peuple a donc fonctionné. Que les Européens sortent de leur léthargie et refusent en bloc les décisions stupides de leurs gouvernements, ça suffit.

Regardez le petit documentaire, c’est un plaisir … Capture d’écran : « stop aux obligations sanitaires, liberté contre la peur » :

https://rumble.com/vtj4h0-we-are-standing-at-the-battle-line..html

Voir également ceci : https://www.youtube.com/watch?v=Er2mDij2AG8