L’irradiation gamma : une solution pour éradiquer les moustiques

Une expérience pilote financée par l’IAEA (International Atomic Energy Agency) a permis de réduire la population de moustiques porteurs du virus de la dengue de plus de 90 %.

À Cuba, comme dans la plupart des pays tropicaux, la dengue est un problème croissant. Transmise par l’espèce de moustique Aedes aegypti, cette infection virale provoque une forte fièvre, des douleurs musculaires et articulaires, des éruptions cutanées et, dans les cas les plus graves, la mort. À l’échelle mondiale, le nombre de cas de dengue signalés à l’Organisation Mondiale de la Santé a été multiplié par huit au cours des deux dernières décennies. « À Cuba, le contrôle d’Aedes aegypti est une priorité nationale », a déclaré René Gato Armas, entomologiste et chef du groupe de techniques d’insectes stériles (SIT) à l’Institut de médecine tropicale Pedro Kourí de Cuba.

« Après une importante épidémie de dengue en 1981, le gouvernement a déployé un programme national intensif basé sur des méthodes conventionnelles qui a presque éradiqué le moustique à la fin de la décennie. Depuis lors, cependant, les flambées épidémiques de cas importés sont fréquentes. Actuellement, la dengue est considérée comme une maladie endémique à Cuba. Il a été noté que l’utilisation aveugle d’insecticides a également déclenché une résistance aux insecticides chez Aedes aegypti.

La SIT est une approche de contrôle des populations d’insectes reposant sur la libération de moustiques mâles stérilisés. L’irradiation, comme avec les rayons gamma et les rayons X, est utilisée pour stériliser les insectes élevés en masse afin que, tant qu’ils restent sexuellement actifs, ils ne puissent pas produire de progéniture. Au cours des cinq dernières années, Gato Armas a travaillé en étroite collaboration avec des experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique (IAEA) et de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour collecter des données de base et développer l’essai pilote SIT comme alternative à des efforts de lutte contre les moustiques qui perdent en efficacité et qui nuisent à l’environnement.

Un essai pilote d’une campagne SIT a été mené entre avril et août 2020 dans une zone de 50 hectares à El Cano, un quartier isolé du sud-ouest de La Havane. Arroyo Arenas, un autre quartier de taille similaire, a été utilisé comme site témoin non traité. Lors de l’essai pilote, près de 1,3 million de moustiques mâles stériles ont été relâchés. Les moustiques mâles ne sont pas porteurs de la dengue, ne piquent pas et ne se nourrissent pas de sang.

L’IAEA a aidé Cuba à se doter d’équipements pour séparer les moustiques mâles et femelles avant l’irradiation et leur libération dans la nature et a aidé à équiper des installations d’élevage de moustiques. Avant l’essai, Cuba avait peu de capacité d’élevage d’insectes et l’IAEA a aidé des étudiants boursiers cubains à suivre une formation sur cette technique au Brésil, en Colombie, au Mexique et dans les laboratoires de l’IAEA en Autriche.

« L’utilisation de la SIT pour les moustiques est relativement nouvelle partout dans le monde, et des essais pilotes comme celui-ci montrent à quel point ils peuvent être prometteurs », a déclaré Rui Cardoso Pereira, chef de la section de lutte contre les insectes nuisibles au Centre conjoint FAO/IAEA des techniques nucléaires pour l’Alimentation et l’Agriculture. « Les institutions nationales peuvent désormais mettre en œuvre efficacement la SIT et seront bientôt en mesure de soutenir d’autres pays dans cette technique », a déclaré Raquel Scamilla Andreo Aledo, responsable de la gestion du programme de l’IAEA pour Cuba. Gato Armas a déclaré qu’il était possible que d’ici la fin de 2022, la zone d’étude du projet augmente, mais cela nécessitera des mises à niveau de l’équipement, y compris un « trieur de sexe » automatisé, pour réduire la main-d’œuvre chronophage et réduire les coûts.

Notes. Outre la dengue l’Aedes aegypti est un vecteur du virus de la fièvre chikungunya souvent confondue avec la dengue, de la fièvre Zika, du Mayaro virus, de la fièvre jaune et probablement d’autres maladies virales. La technique de séparation des moustiques mâles et femelles est basée sur la différence de taille des pupes, celles des femelles étant légèrement plus grosses. Les pupes mâles sont ensuite irradiées et après l’éclosion les mâles sont libérés.

Source : IAEA/FAO et doi : 10.1051/parasite/2020041