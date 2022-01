Brève. Chronique politique et littéraire (française)

Les candidats à la présidentielle parlent de l’éducation des petites têtes blondes et moins blondes, il faut dire les choses ainsi, c’est d’ailleurs presque le seul domaine qui échappe aux diktats de la Commission européenne avec peut-être la force de frappe nucléaire qui est française et restera une prérogative française quoiqu’il arrive en dépit des tentatives défaitistes de l’actuel président français de partager avec l’Allemagne le siège au Conseil de Sécurité de l’ONU dont dispose la France avec 4 autres puissances du monde. Pour reprendre un mot du Président Rodrigo Duterte Macron est vraiment un « fils de pute », il parlait alors de Barack Obama. Le parc nucléaire français est dénigré par les Allemands car ils savent sans le clamer que leur politique du tout renouvelable n’est pas tenable. Cette première puissance industrielle et commerciale européenne veut faire la loi, c’est évident, et tous les candidats à la présidence de la République semblent ignorer que c’est l’Allemagne qui décide du sort de la France comme de l’Italie ou de l’Espagne.

L’éducation nationale est peut-être le seul domaine qui échappe aux lois écrites par la Commission de Bruxelles, un Berlin bis, il faut dire les choses clairement. Est-ce que ce 15 janvier 2022 on va célébrer dans les écoles de France le quatre-centième anniversaire de la naissance de Molière ? J’en doute puisque les écoles sont fermées contrairement à celles du Japon. Il faut dire que Molière, un pseudonyme cachant l’identité de Jean-Baptiste Poquelin, était avant tout un acteur qui vivait pleinement sur la scène. Une longue controverse a occupé les esprits s’agissant de débusquer qui était derrière les textes des comédies souvent acerbes et ironiques que jouait Molière sur scène avec sa troupe. Il apparaît aujourd’hui qu’après de longues études tous les textes attribués à Molière étaient écrits en réalité par Pierre Corneille, beaucoup plus connu pour ses tragédies et qui, selon certains auteurs, s’amusait de ses textes comme Racine s’amusa de son unique comédies « Les Plaideurs ».

Pour en revenir aux candidats à l’élection présidentielle, ils oublient tous qu’ils ont les pieds et les poings liés par la Commission de Bruxelles, elle-même, je le répète, contrôlée par l’Allemagne. Pour augmenter le salaire minimum c’est Bruxelles qui décide, pour diminuer la TVA ou l’augmenter c’est Bruxelles qui décide, pour la politique énergétique c’est Bruxelles qui décide, … Les seuls acteurs qui sont indépendants des humeurs de Madame von der Leyen sont les marchés financiers qui ont décidé d’une augmentation des taux d’intérêts des titres de dette émis par la France à dix ans. Rassurez vous la Banque Centrale européenne les rachète et les revend tout de suite sur le second marché au Qatar et à l’Arabie saoudite. Tous ces candidats à la présidence ignorent ou feignent d’ignorer qu’ils ne peuvent rien faire sans l’accord de la BCE et de la Commission. Alors ils parlent de virus, de start-up nation, ça fait bien quand c’est du globish, mais ils oublient que la monnaie française c’est l’euro depuis 20 ans et que l’économie française plonge parce que l’Etat n’a plus de pouvoir sur sa propre monnaie.

Je pense qu’aujourd’hui si Molière était réincarné il écrirait une nouvelle version de l’Avare qui serait tout simplement décoiffante. La cassette dissimulée par Harpagon serait peut-être les millions de dollars de corruption mal acquis par tous les ministres de l’actuel gouvernement français et le plus gros du trésor serait détenu par le Président lui-même …