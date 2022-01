Nouvelles du Japon : le mutant omicron est dispersé par les GIs

Rappelons les faits. Après la capitulation du Japon en 1945 l’armée américaine s’installa durablement dans ce pays. Aujourd’hui l’armée américaine compte plus de 55000 personnels sur le sol nippon, près de 75 % d’entre eux se trouvant sur l’île d’Okinawa dans l’archipel du même nom au sud de Kyushu. Le quartier général des forces américaine est situé dans la base aéro-navale de Yokota à une trentaine de kilomètres à l’ouest du centre de Tokyo. Au total il y a plus de 150 implantations de tailles variées de l’armée américaine sont disséminées sur le sol japonais. Le gouvernement japonais n’a que peu de contrôle sur les allées et venues des personnels militaires américains mais alors que la « vague » de variant omicron inquiète les autorités il est apparu évident que des foyers de dissémination du virus étaient tous proches des installations militaires américaines. En effet les militaires américains ne respectent pas les gestes de protection scrupuleusement suivis par la population japonaise bien qu’il n’y ait aucune obligation qui serait contraire à la Constitution. Dans le Camp Hansen à Okinawa 227 personnels militaires ont été testés positifs à la fin du mois de décembre et la population locale est très remontée envers l’occupant, un qualificatif prohibé mais qui circule maintenant dans les médias. Les nombreuses implantations américaines autour de Tokyo et Yokohama sont des foyers de dissémination du virus.

Devant l’exaspération de la population le Premier Ministre Kishida a délégué son Ministre des Affaires étrangères, Monsieur Yoshimasa Hayashi, qui a exprimé son profond regret auprès du Commandant en chef des forces américaines basées au Japon, le Commandant Ricky Rupp, pour lui signifier que les personnels militaires américains ne respectaient pas les régulations japonaises relatives à la maîtrise de l’épidémie de coronavirus. Les gouverneurs de Yamagushi, Hiroshima, Yokohama, Tokyo metropolitan et Okinawa ont exprimé leurs protestations probablement aussi avec leurs regrets, qui sait.