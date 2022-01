Est-il déjà trop tard ?

Si le Président français a tenu des propos scandaleux aux yeux d’une majorité de Français il ne constitue pas une exception parmi les « démocraties occidentales ». Les Australiens, les Autrichiens, les Néerlandais (qui ont tiré à balles réelles sur des manifestants désarmés) n’ont rien à envier au Président de « tous les Français ». Les Australiens parquent les non-vaccinés dans de véritables camps de concentration, j’ai écrit un billet à ce sujet, les Autrichiens et les Norvégiens mènent la vie dure à tous ceux qui refusent la thérapie génique. Le droit fondamental de toute personne physique de disposer de son corps est inscrit dans la Charte des Nations-Unies et ce droit est repris dans la plupart des constitutions des Etats dans le monde entier. Pour démonter point par point les arguments avancés par ces chefs d’Etat il est nécessaire de faire un petit retour en arrière.

La thérapie génique utilisant de l’ARN messager issu de la première séquence du virus qui émergea dans la ville de Wuhan est maintenant obsolète en raison du nombre de mutations qu’a accumulé ce virus depuis janvier 2020 en particulier au niveau de la protéine de la spicule (Spike). Cette thérapie est devenue au fil des mois inefficace. Les « vaccinés » ne sont pas protégés contre une nouvelle infection, ce que l’on attendrait pourtant d’un vaccin dans sa définition pasteurienne.

Les « vaccinés » peuvent être porteurs sains du virus et le transmettre à leur entourage, situation qui ne se rencontre pas non plus avec un vaccin classique : un enfant vacciné contre la coqueluche ne sera jamais porteur sain du virus et ne le transmettra jamais dans son entourage. Plus inquiétant encore les « vaccinés » qui contractent le virus peuvent être très gravement malades car leur système immunitaire a été affaibli ou du moins perturbé par la thérapie génique qui leur a été imposée. Il s’agit d’un phénomène d’activation de la réponse immunitaire du sujet « vacciné » lorsqu’il se trouve en contact avec le vrai virus, phénomène pouvant conduire à une forme grave et souvent létale de la maladie. Ce n’est le cas d’aucun autre vaccin.

Il n’est pas fait mention ici des effets secondaires qui se comptent par millions à la suite des injections répétées et sans effet notoire de protection de cet ARN messager abusivement considéré comme un vaccin. Un vaccin traditionnel ne nécessite pas d’injections de rappel tous les 3 mois, c’est du jamais vu depuis l’invention par Jenner de ce type de thérapie. La multiplication de ces injections de rappel supposées maintenir une réponse immunitaire satisfaisante est une pure folie puisqu’elle aggrave l’incidence des effets secondaires indésirables.

Un autre aspect de cette thérapie préconisée par des décideurs politiques entourés de médecins refusant d’adopter une vision globale du problème est l’absence totale de statistiques fiables concernant ces effets secondaires. Je citais dans un précédent billet le fait que les statistiques de la base américaine de données VAERS sont sous-évaluées d’un facteur 41 ! Ceci pour diverses raisons dont la plus éloquente est la pression exercée sur les médecins de ville ou hospitaliers pour ne pas communiquer leurs diagnostics. Les autopsies réalisées par deux médecins allemands courageux ont mis en évidence les dégâts généralisés que provoque la protéine spike codée par l’ARN messager injecté chez les volontaires au suicide sans espoir de protection satisfaisante contre une infection par le vrai virus, quelle que soit son étiquette de mutant. Le seul gouvernement qui ait osé prévenir la population de la dangerosité de cette thérapie génique est celui du Japon. On peut s’en réjouir car il y a au moins un pays dans ce monde décadent qui respecte encore ses citoyens ainsi que son propre avenir puisque personne ne sait, pas même les fabricants irresponsables de cette thérapie génique, quels seront les effets sur la fertilité des jeunes « vaccinés » dans dix ans, quinze ans. On retrouve là les délires de l’honorable Bill Gates qui veut assister de son vivant à une réduction sensible de la population mondiale.

Alors d’où vient ce comportement anti-scientifique qui piétine les lois fondamentales de l’éthique médicale et qui de surcroit autorise les autorités politiques à laminer les libertés individuelles. Il y a deux explications possibles, je dirai probables, qui sont liées car l’une conforte l’autre. Les laboratoires pharmaceutiques ont vendu leur « saloperie » à prix d’or puisqu’elle est inefficace, le prix d’une dose oscillant entre 12 et 20 dollars selon le fabricant. Plus de 30 milliards de doses ont déjà été vendues dans le monde, faites le calcul … L’autre explication tient au fait que les grands dirigeants des laboratoires pharmaceutiques occidentaux sont des habitués du Forum de Davos. Or cette institution non démocratique promeut un monde nouveau basé sur le « flicage » systématique de tous les individus afin d’instituer un gouvernement global. Les Chinois ont réussi dans ce domaine, pourquoi pas l’Europe pour commencer ? Et cette thérapie génique avec le fichage des volontaires, les pauvres ils ne savent pas quels risques ils prennent, constitue une excellente opportunité, comme l’a si clairement dit Klaus Schwab, pour mettre en place un gouvernement supranational totalitaire. Le Président Macron a décidé d’emmerder tous les récalcitrants à la thérapie génique parce que pour lui ils refusent de facto l’institution de ce gouvernement global. C’est l’Union européenne qui va être le laboratoire d’essai de ce gouvernement global. Les institutions européennes sont tout sauf démocratiques, il n’y a donc aucune raison de ne pas essayer de mettre en place une telle organisation. Tout se passera au mieux avec La Présidente de la Commission européenne proche du laboratoire Pfizer. Mais pour les récalcitrants, comme en Chine aujourd’hui et comme à l’époque de l’Union soviétique, la vie sera très difficile.

Voilà la vraie conséquence d’une collusion entre les grands laboratoires pharmaceutiques et les gouvernements occidentaux pour éradiquer le coronavirus, entreprise qui a échoué sur le plan strictement sanitaire, on le constate tous les jours, mais qui a permis aux décideurs politiques d’asservir les citoyens. À moins qu’éclate au grand jour cet immense scandale il est déjà trop tard … Suite de ces réflexions dans un prochain billet dans lequel je digresserai sur quelques points essentiels.