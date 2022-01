Le CEO de Indiana Life Insurance faisant partie du groupe OneAmerica n’en revient pas ! Le nombre de morts des assurés auprès de son groupe et dans la tranche d’âge 18-64 ans a augmenté de 40 % en 2021 par rapport aux années précédentes y compris 2020. La probabilité pour qu’un tel phénomène, aujourd’hui, on ne parle pas naturellement de la grande épidémie de H1N1 appelée « grippe espagnole » qui fut en son temps considérablement mortelle, mais de ce qui se passe dans l’Etat de l’Indiana ces derniers mois arrive en une seule année – 2021 – est de une chance sur 14 milliards, soit l’âge de l’Univers ! Jamais les actuaires du groupe auraient pu envisager une telle situation. En effet, en temps normal le nombre de décès reste pratiquement inchangé et il augmente légèrement à mesure que la tranche d’âge 60-64 ans vieillit. Au delà de cet âge ces personnes ne sont plus assurées mais bénéficiaires de leur plan de retraite. De plus, et c’est très important, l’espérance de vie n’a pas diminué en 2020 car la très grande majorité des personnes décédées à la suite d’une infection par le coronavirus avaient atteint l’âge de leur espérance de vie.

Alors que s’est-il passé ? Ce n’est pas le « covid » puisque le nombre de morts a diminué dès le début de 2021. Le CEO de la compagnie Indiana Life Insurance suspecte quelque maladie inconnue beaucoup plus mortelle que le coronavirus lui-même qui touche non plus les « vieux » mais des personnes parfois beaucoup plus jeunes. Les actuaires du Groupe ont établi une liste de leurs constatations et de leurs hypothèses.

La majorité des morts ont moins de 64 ans.

Jamais une telle augmentation de la mortalité dans cette tranche d’âge 18-64 ans n’avait été observée durant les 100 dernières années. La cause de ces décès doit être massive et affecter massivement la population.

Le nombre de « morts par covid » n’a cessé de diminuer au cours de l’année 2021.

La seule modification récente du statut sanitaire des habitants de l’Etat d’Indiana est la vaccination contre le « covid », le gouverneur de l’Etat, Eric Holcomb, ayant souhaité que tout le monde soit vacciné.

Les statistiques de la VAERS n’expliquent pas ce phénomène, donc ces statistiques sous-estiment très largement ce phénomène d’un facteur estimé à 41. En d’autres termes pour 10 morts dûment répertoriés comme liés à la vaccination anti-covid, dans la réalité il y en aurait 410 !

La même situation a été observée au Texas (et quid de la France?).

Finalement on s’achemine vers une mortalité due au « vaccin » identique, voire supérieure à celle provoquée par l’épidémie elle-même ! Pourtant le CDC et la FDA continuent à encourager la vaccination, continuant à ignorer superbement les faits, pourtant indéniables dans la mesure où ils proviennent d’une source indépendante des officines en charge de la santé des citoyens. Si le gouvernement américain, fédéral ou des Etats, continue à ignorer cette révélation en provenance d’une compagnie d’assurance alors la situation risque de devenir dangereuse. Liens :

https://rwmalonemd.substack.com/p/what-if-the-largest-experiment-on

https://jessicar.substack.com/p/insurance-companies-just-like-banking

https://roundingtheearth.substack.com/p/why-are-non-covid-deaths-at-historic