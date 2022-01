Chronique cinématographique : « Breakfast at Tiffany’s »

Blake Edwards, le réalisateur de la série Pink Panther, avait signé son premier film mettant en scène l’inoubliable Audrey Hepburn en 1961. Le scenario est inspiré du livre éponyme de Truman Capote dont la présence indirecte dans ce film est incarnée par George Peppard, un écrivain en mal de notoriété. L’intrigue est sans intérêt sinon que Blake Edwards a laissé libre cours à son humour cocasse et aussi à sa misogynie dissimulée par la beauté et la féminité de « Holly » incarnée par Audrey Hepburn que l’on ne peut que constater en regardant cette oeuvre. De nombreux autres films, en particulier français, du moins ceux que j’ai en mémoire, traitent du même sujet de la stupidité d’une belle femme qui sait qu’elle a un pouvoir sur les homme en utilisant sa beauté. On peut citer « Sois belle et tais-toi » de Marc Allégret (1958) avec Mylène Demongeot ou mieux encore « Une ravissante idiote » d’Edouard Molinaro avec Anthony Perkins et Brigitte Bardot (1964).

Si Blake Edwards s’est abstenu de le dire clairement plus une femme est belle et désirable plus elle devient idiote. Ce n’est absolument pas une règle générale mais dans ma longue vie sentimentale j’ai été de nombreuses fois séduit par des femmes d’une beauté époustouflante, la seule raison qui me reste de croire encore à Dieu, qui se révélaient souvent (mais pas toujours) complètement obnubilées par leur beauté, leurs cils, leurs lèvres et la couleur qu’il fallait pour les rehausser, sans oublier naturellement leur obsession pour les toilettes mettant en évidence la plastique de leur corps.

Très bien, au moins dans ces conditions l’homme se sent supérieur, mais la satisfaction autre que sentimentale et sexuelle est inexistante à moins d’être en présence de celle que tous les hommes recherchent secrètement : la perle rare, belle, très belle et très désirable (simplement ou seulement parce qu’elle est belle, ce qui est en soi stupide et insuffisant) et dans le même temps très intelligente, cultivée, éventuellement capable de vous jouer une romance avec un violoncelle, alors c’est au tour de l’homme de devenir complètement idiot. Le protagoniste du film (George Peppard, l’écrivain prénommé « Paul ») frise parfois la bêtise car il n’arrive pas à résister à la beauté de Holly tout en étant fasciné par sa légèreté et sa bêtise imprévisibles.

Un beau film souvent comique et loufoque à voir ou revoir.