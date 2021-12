Brève. Il y a 80 ans les Japonais attaquaient Pearl Harbor

Des paramètres ont été éludés par les vainqueurs qui ont réécrit l’histoire. Les Japonais considéraient que leurs navires marchands ne constituaient pas une cible militaire, or les Américains ne cessaient de harceler les convois marchands qui sillonnaient le Pacifique dans le but d’approvisionner le Japon en toutes sortes de denrées depuis le début de l’année 1940. Ils décidèrent donc il y a 80 ans d’attaquer le port de Honolulu et de faire le maximum de dégâts.

Malheureusement pour le Japon les services secrets américains interceptaient les messages radio de la marine japonaise, avaient réussi à les décrypter et les 4 porte-avions qui mouillaient à Honolulu prirent le chemin de la haute mer pour échapper à une destruction certaine. Il faudra 4 ans aux Américains pour venir à bout du Japon comme nous le savons.

Dans les livres d’histoire ce 7 décembre 1941 est considéré comme une infamie, mais où précisément se trouvait l’infamie lorsque les américains larguèrent quelques quatre années plus tard la première bombe nucléaire utilisée dans une guerre ?