La fausse pandémie de Covid a été orchestrée pour détruire la santé, les libertés civiles, la relation médecin/patient et imposer la tyrannie. Paul Craig Roberts (mis en ligne le premier décembre 2021 sur son blog)

Chers lecteurs, réfléchissez à l’extraordinaire programme coercitif de vaccination contre le Covid. Qu’est-ce qui explique l’accent, voire l’utilisation de méthodes tyranniques dans les sociétés libres, pour forcer la vaccination des populations alors que même Big Pharma et l’establishment médical corrompu ne revendiquent qu’une protection à court terme et en forte baisse contre le vaccin ? Selon les autorités médicales elles-mêmes la double « vaccination » n’est même plus une protection. Des injections de rappel sont nécessaires tous les six mois pour le reste de votre vie.

Ceci est particulièrement déroutant lorsque l’on considère les faits connus que (1) La mortalité par Covid est très faible. Ce virus tue principalement ceux qui présentent des comorbidités et ceux qui ne sont pas traités ou mal traités. (2) Le vaccin réduit notre immunité naturelle. (3) Le vaccin provoque un grand nombre d’effets indésirables, notamment des décès et des incapacités permanentes. Le CDC et l’OMS admettent que le système de notification des effets indésirables sous-estimait largement les décès et les effets indésirables du vaccin. Aucun vaccin ou médicament jamais dans l’histoire n’a été utilisé pour produire ne serait-ce qu’une infime fraction des décès et des blessures signalés. (4) Le vaccin provoque des variants qui sont résistants au vaccin et au système immunitaire affaibli du vacciné. De nouveaux vaccins sont nécessaires pour faire face aux nouveaux variants, produisant encore plus de nouveaux variants. (5) L’établissement médical a bloqué dans la mesure de ses capacités le traitement de Covid avec deux médicaments connus, sûrs, efficaces et peu coûteux : l’ivermectine et l’HCQ. Les médecins qui ont sauvé des vies avec ces médicaments ont été licenciés pour les avoir utilisés. (6) Des experts scientifiques et médicaux éminents et renommés, y compris des lauréats du prix Nobel, ont été censurés et leurs propos déformés pour avoir mis en garde contre le vaccin dangereux et préconisé un traitement efficace à la place. (7) Les médias disent d’une seule voix mensongère que la vaccination est notre seul espoir. (8) Les preuves d’un certain nombre de pays (je l’ai signalé) démontrent que les cas et les décès de Covid augmentent avec la vaccination et que la majorité des cas et des décès pour la plupart des groupes d’âge sont des vaccinés. (9) La science montre clairement que les vaccinés propagent le virus aussi facilement, voire plus, que les non vaccinés. (10) En effet, la preuve est claire que les non vaccinés s’appuyant sur l’immunité naturelle sont mieux protégés que les vaccinés.

Avec ces faits scientifiques connus et établis, quelle est la justification de la vaccination de masse ? Pourquoi mettre l’accent sur la vaccination des enfants alors que l’on sait que la protéine « spike » attaque les ovaires et les testicules à moins que le plan ne soit de réduire la fertilité ? Pourquoi des personnalités de plateau télé ignorantes qui peuvent à peine épeler leur propre nom se sentent-elles en sécurité en attaquant des scientifiques renommés qui nous disent la vérité ?

Il y a certainement de nombreuses raisons valables de conclure que la « pandémie de Covid » est un complot orchestré.

Quels sont les éléments évidents de l’intrigue ? (1) Bénéfices éternels pour Big Pharma, les écoles de médecine récipiendaires des subventions Big Pharma, les bénéfices des brevets partagés avec le personnel du NIH et du NIH, les contributions de campagne pour les sénateurs, les représentants et les candidats présidentiels. (2) L’utilisation de la peur pour supprimer les protections des libertés civiles et étendre le contrôle sur les personnes. Ces deux éléments sont évidents.

Le troisième élément de l’intrigue est presque aussi évident mais beaucoup plus difficile à croire pour beaucoup de gens : la réduction de la population. Avant de vous moquer, demandez-vous : (1) pourquoi vacciner des enfants, qui ne sont pratiquement pas affectés par le Covid, avec un vaccin connu pour attaquer le système reproducteur et provoquer des avortements ? (2) Pourquoi vacciner quelqu’un alors qu’il existe des remèdes connus, sûrs et peu coûteux ? (3) Pourquoi attaquer ces remèdes comme dangereux et s’efforcer d’empêcher leur utilisation ? Comment l’établissement médical peut-il revendiquer la sécurité et la prudence pour bloquer l’ivermectine et l’HCQ alors qu’il a déclenché un vaccin expérimental dangereux pour la population mondiale ? (4) Pourquoi supprimer les avertissements d’experts renommés ? Si le vaccin était la seule solution ou même une solution, il pourrait être soumis au débat public.

Considérez que le Forum économique mondial a eu un demi-siècle pour endoctriner et laver le cerveau des entreprises et autres dirigeants. Fondée le 24 janvier 1971, la réunion annuelle de Davos est devenue un événement prestigieux. Les dirigeants se disputent les invitations car la présence est un signe de prestige. Le Forum économique mondial est financé par 1000 entreprises mondiales de plusieurs milliards de dollars de capitalisation dont les dirigeants ont été vendus sur la « grande réinitialisation » comprenant la réduction de la population et la fin de la souveraineté nationale et de l’autonomie humaine. La « grande réinitialisation » est une prescription pour la tyrannie.

La poussée orchestrée pour la vaccination universelle est si extrême que des pays autrefois considérés comme faisant partie du « monde libre » sont désormais des États totalitaires – comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l’Italie. L’effort pour étendre la tyrannie en France et en Allemagne rencontre une forte résistance publique. En Amérique, la principale résistance vient des infirmières et autres personnels médicaux qui ont été témoins de l’impact dévastateur du vaccin sur les personnes injectées.

Chaque personne doit considérer l’implication de faire taire les experts indépendants qui connaissent la vérité tandis que des têtes parlantes ignorantes dictent le récit officiel.

Quand la vérité est assassinée, toute liberté, toute morale, toute justice le sont aussi. Allez-vous simplement vous asseoir là et laisser faire ?

Le « test Covid » PCR a été utilisé pour créer l’apparence d’une pandémie

Le lauréat du prix Nobel Kary B. Mullis est l’inventeur de la technique de réaction en chaîne par polymérase, qui est analysée dans cet article.

Le Dr Kary B. Mullis, décédé le 7 août 2019 à l’âge de 74 ans, a déclaré avec insistance qu’aucune infection ou maladie ne peut être diagnostiquée avec précision avec la RT-PCR. « La PCR est un processus. Il ne vous dit pas que vous êtes malade. … La mesure n’est pas précise ». Mullis a décrit la PCR-RT comme une « technique » plutôt qu’un « test ».

Notes de votre serviteur. Tout est dit et le vieux Paul n’a rien à perdre, il faut le féliciter. Comme je l’ai déjà mentionné sur ce blog la technique PCR ne m’est pas inconnue puisque je l’ai utilisée lorsque je sévissais toujours en recherche biologique. Le nombre de cycles d’amplification était limité à 16 car au delà une électrophorèse des ADNs amplifiés montrait une progression d’impuretés, comprenez une amplification non spécifique. Avec 45 cycles d’amplification autant dire que c’est du grand n’importe quoi que les décideurs politiques utilisent pour maintenir l’angoisse et la peur dans la population afin de mieux l’asservir en imposant des mesures coercitives contraires à la loi. Ce seul « détail » de l’utilisation généralisée du dépistage par RT-PCR, RT abréviation de « reverse transcriptase », car dans le cas du coronavirus qui est un virus à ARN, cet ARN doit d’abord être converti en ADN double brin pour que la technique de Mullis soit applicable, montre l’imposture de ce coup monté par les politiques et les puissantes entreprises pharmaceutiques occidentales. Il est grand temps pour les peuples de prendre conscience qu’ils ont été trompés.

En ce qui concerne ce troublant « secret défense », une chape de plomb sur toutes les délibérations et décisions du comité de guerre contre le coronavirus mis en place par Macron, pourquoi est-il impossible de savoir quelles sont les raisons qui conduisent à ces décisions stupides et souvent contradictoires relatives à la maîtrise de l’épidémie ? Comme par exemple le pass sanitaire, illégal en Espagne, pays où la justice est entièrement indépendante ce qui n’est plus le cas de la France. La CNIL demande sans succès au gouvernement quelques clarifications au sujet de ce pass : non, rien, nada, c’est secret défense. Cette attitude est d’autant plus inquiétante qu’elle ouvre la porte à un gouvernement autoritaire à la limite du nazisme, on s’y achemine à la grande satisfaction de Klaus Schwab qui doit vraiment jouir de constater le grégarisme des pays européens.