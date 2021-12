Chronique cinématographique : « Le fruit défendu »

J’ai délaissé cet aspect de mon blog et il y a quelques jours j’ai transféré d’un de mes disques durs un film que je n’avais encore jamais vu mais qui s’y trouvait pourtant parmi les quelques 3500 films que j’ai téléchargé avant que cette activité devienne impossible. Il s’agit d’un pur chef-d’oeuvre comme l’activité cinématographique française en produisait dans les années 1950. « Le fruit défendu » sorti en 1952 est inspiré d’un roman de George Simenon « Lettre à mon Juge » qui se termine mal et Henri Verneuil, avec la complicité de Jacques Companeez, va en faire un film somptueux qui dépeint la crise de la quarantaine que traversent beaucoup d’hommes, encore aujourd’hui, avec une finesse qui se trouvait peut-être dans le roman de Simenon que j’avoue ne pas avoir lu.

L’histoire se situe en Arles. Le Docteur Pellegrin, jeune veuf avec deux enfants, incarné par Fernandel, s’établit dans cette ville et épouse vite une fille de notable local qui va surtout s’occuper du statut social que lui procure ce mariage tout en délaissant son époux sur les plans sexuel et sentimental. Le médecin va rencontrer une jeune aventurière, incarnée par Françoise Arnoul, dont il va devenir profondément amoureux, le fruit défendu. La différence d’âge et de statut social entre les deux protagonistes ne pourra que se terminer par une rupture et tout rentrera dans l’ordre feutré de la bourgeoisie locale.

De mon modeste point de vue le rôle de Fernandel dans ce film est probablement le plus admirable, le plus dense et certainement le moins connu, sauf pour les amateurs de films de cette époque. Quant à Françoise Arnoul qui se souvient d’elle aujourd’hui ? Et pourtant Fernandel est mort il y a 50 ans, en février 1961, je crois me souvenir, et Françoise Arnoul a quitté ce monde le 20 juillet de cette année 2021 à l’âge de 90 ans, j’ai vérifié, dans l’indifférence totale alors qu’elle avait incarné la jeunesse française préfigurant la « nouvelle vague » vite éclipsée par Brigitte Bardot. À revoir ou découvrir, une œuvre d’art …