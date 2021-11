Le progressisme teinté de gauchisme nous réserve encore des surprises

À l’approche des fêtes de fin d’année l’arrêté du gouvernement britannique relatif au bien-être des animaux (Amendment to Animal Welfare (Sentience) Bill, lien en fin de billet) a classé les céphalopodes comme les poulpes, les décapodes : crabes, langoustes, homards et autres écrevisses, comme des animaux capables de ressentir de la douleur. Ils doivent donc être protégés. Il n’y a qu’un tout petit pas à franchir pour qu’ils deviennent des souvenirs de repas de fin d’année d’antan. C’est le Docteur Jonathan Birch qui l’affirme : « ces invertébrés ont acquis une conscience phénoménologique du bien-être et de la douleur. Ils doivent donc être respectés ». Le contribuable britannique finance cette fondation ( https://www.lse.ac.uk/cpnss/research/ASENT ) et il ne va pas être déçu quand il comprendra que, bientôt, déguster un homard ou un crabe ne sera pour lui qu’un rêve.

Cet organisme a émis toute une série de recommandations pour la pêche, le transport … et la cuisson de ces créatures. Il sera dorénavant interdit de jeter des crevettes dans l’eau bouillante et encore moins les homards ou les crabes. Birch s’appuie sur le fait que ces créatures, marines pour la plupart, possèdent un système nerveux complexe et sont par conséquent capables de ressentir douleur et plaisir, ben voyons !

Le gouvernement britannique s’est bien gardé de remettre en question la pêche et la gastronomie, pour l’instant, mais la dérive progressiste de toutes sortes d’organismes et autres ONGs conduira à coup sûr à une prochaine interdiction de la consommation de ces décapodes et autres céphalopodes. Peut-être viendra le temps où la viande sera interdite car l’élevage contribue à la dégradation du climat mais les bovins, porcins et gallinacées n’ont-ils pas aussi un système nerveux complexe ? Par extension ils savent que se faire fouetter n’est pas agréable, ni qu’on leur arrache une plume. Décidément on vit dans un monde de plus en plus étrange … où l’être humain passe progressivement au second plan.

https://www.lse.ac.uk/News/Latest-news-from-LSE/2021/k-November-21/Octopuses-crabs-and-lobsters-welfare-protection