Ivan Rioufol : l’archétype du journaliste idiot, agressif et ignorant !

Ivan Rioufol est-il habilité à débattre de problèmes d’infectiologie et d’épidémiologie devant l’un des plus grands épidémiologistes d’Europe et infectiologue de réputation mondiale ? Rioufol n’a pas, comme la plupart de journalistes qui considèrent qu’ils sont omniscients, laissé le Professeur Perronne exposer son point de vue car il a une mission : détruire la réputation de cet éminent scientifique car elle perturbe l’agenda des politiciens français et européens. Il est tout simplement insupportable de constater qu’un journaliste croit tout connaître des virus, des évolutions des épidémies, …

Le Professeur Perronne avait un message important à passer et Rioufiol l’en a systématiquement empêché. Ce personnage ne mérite pas d’être journaliste sur une chaine comme Cnews que j’apprécie par ailleurs, et uniquement pour l’émission animée par Christine Kelly « Face à l’info » car celle-ci, et c’est sa qualité première, laisse ses interlocuteurs parler, comme d’ailleurs Frédéric Taddeï sur RT. Je suggère à Rioufol de prendre sa retraite le plus rapidement possible pour cesser de polluer le peu de respectabilité qui reste dans le paysage audiovisuel français.

Quand on interroge un scientifique sur un plateau télé il faut le laisser parler sans l’interrompre car un scientifique, et j’en sais quelque chose puisque je suis moi-même un ancien chercheur en biologie, a besoin de temps pour développer ses arguments, tous adossés sur des vérités publiées dans des revues internationales à comités de lecture. Je sais ce dont je parle puisque j’ai été soumis à cette sorte d’examen. Perronne dispose de données factuelles, incontestables, concernant l’effet tout simplement négatif de la thérapie génique que sont les soit-disant « vaccins » contre le SARS-CoV-2-Wuhan. Rioufol ne sait même pas ce qu’est un ribosome, ne sait pas ce qu’est un ARN de transfert, ne sait pas non plus ce qu’est un ARN messager, ne connait strictement rien en épidémiologie : un virus à ARN, comme tous les virus à ARN appelés rétrovirus, a tendance à muter au cours du temps et il perd progressivement de son pouvoir infectieux. Perronne n’a même pas eu le temps d’exposer ce résultat central.

Rioufiol, à croire qu’il a été payé par Pfizer, a contesté le fait que les double-vaccinés sont maintenant les malades les plus fréquemment hospitalisés dans les services d’urgence dans les pays où pratiquement toute la population a été « vaccinée ». C’est pourtant un fait, toutes les statistiques le montrent. Perronne était sur le point d’expliquer pourquoi il en était ainsi mais il a été interrompu. Il s’agit de ce que le corps médical a coutume d’appeler l’ « antibody-dependent enhancement (ADE). Pour faire simple la thérapie génique consistant à injecter un ARN messager codant pour la protéine « spike » provoque la synthèse de cette dernière et l’apparition d’anticorps puisqu’il s’agit d’une protéine étrangère, le but étant de protéger les personnes « vaccinées » contre une infection par le coronavirus. Or ce n’est pas le cas : les « vaccinés » réagissent plus violemment à une infection par le « vrai » virus et beaucoup d’entre eux en meurent. C’est ce que voulait expliquer Perronne mais Rioufol ne l’a pas laissé un instant exposer ses arguments.

Maintenant en ce qui concerne les quelques 60 athlètes pleinement « vaccinés » qui ont succombé à des péricardites foudroyantes dont Perronne voulait parler, encore une fois Rioufol l’a empêché d’en parler. Pourquoi ? Parce que Rioufol fait partie de ces journalistes grassement rémunérés pour faire passer un message conforme à la politique gouvernementale. J’espère que la direction de CNEWS lira mon billet car il serait opportun pour elle de se débarrasser de cet individu toxique.

