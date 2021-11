Obligé par la loi de vacciner ses patients un médecin se suicide

Le directeur de la prestigieuse clinique de Chemnitz, le Docteur Thomas Jendges n’est plus. Il s’est jeté du toit de l’hôpital et en est mort. Dans un message laissé avant son suicide il a écrit qu’il justifiait son geste par le fait qu’il ne pouvait plus supporter les mensonges permanents au sujet de l’innocuité des vaccins anti-covid.

Dans la longue lettre d’adieu qu’a écrit le Docteur avant son suicide et dont il demanda la publication, il dit avoir été hautement critique au sujet de la politique d’information du gouvernement relative à la dangerosité des vaccins covid. Il dit dans cette lettre qu’il ne pouvait plus supporter les mensonges qu’il devait assumer devant ses patients en leur déclarant que les vaccins étaient sans danger. Il ne pouvait plus supporter cette situation, a-t-il écrit dans cette lettre.

Il condamne la vaccination de la population avec des vaccins expérimentaux et létaux qui en fait sont plutôt des agent de guerre biologique utilisés à cette fin à l’exclusion de tout autre usage. Pour le Docteur Thomas Jendges un génocide et un crime contre l’humanité sont en cours, ce que le quotidien Bild avait déjà signalé.

Puisque le bourgmestre de la ville l’a menacé de le licencier s’il ne se soumettait pas aux ordres du gouvernement et continuait à refuser de vacciner les patients de la clinique, il n’y avait probablement plus d’options pour Jendges. Il n’a pas voulu être confronté à ce crime du gouvernement fédéral, du gouvernement du lander de Saxe et de leurs dévoués serviteurs. Il considéra ainsi qu’il n’avait plus d’autre choix que le suicide pour s’opposer à cette situation.

Quelques passages du message du Docteur Jendges sont en circulation mais, bien qu’il ait demandé expressément que la totalité de sa lettre soit publiée, le bourgmestre de Chemnitz, Sven Schulze du SPD, s’oppose toujours à cette publication. De nombreux groupes sociaux et forums demandent à Schulze de respecter les derniers vœux du défunt.

Liens: https://youtu.be/WH9R6gr8EVs

Note. Cette information n’a fait la une d’aucun média occidental excepté Las Republicas (lien ci-dessus).