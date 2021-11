La justice allemande met en danger son pays

Alors qu’un anticyclone s’installe progressivement sur l’Europe la justice allemande débat toujours à petits pas au sujet de la forme juridique de la société Nord-Stream-2 AG basée à Zoug en Suisse. Selon la justice allemande cette entité commerciale ne peut pas être un opérateur de transmission de gaz indépendant et son statut ne pourra être légalisé que si elle créé une entité sur le sol allemand. La plainte déposée auprès de la justice allemande provient du régulateur de l’énergie allemand, Bundesnetzagentur. Ce qui est remarquable dans ce roman de science fiction est l’apparition récente de ce détail juridique alors que les travaux de ce gazoduc ont débuté il y a deux ans. Par conséquent le gazoduc Nord-Stream-2 ne pourra pas acheminer de gaz vers l’Allemagne et d’autres pays européens comme la Belgique, les Pays-Bas, l’Autriche et la France, Engie étant actionnaire de Nord-Stream-2, avant la mi-juillet 2022. Les autorités européennes s’agitent car la situation pourrait devenir périlleuse. L’Allemagne n’a pas les capacités portuaires pour importer du gaz liquéfié dont le volume correspondrait à celui attendu du nouveau gazoduc. Si cette situation ubuesque ne se dénoue pas alors l’hiver sera rude et l’Allemagne, en premier lieu, verra son économie profondément pénalisée.

Unanimement les politiciens de la Commission européenne dénoncent une manœuvre de Vladimir Poutine alors que les démêlés juridiques actuels ne le concernent pas à un détail près, trois actionnaires de Nord-Stream-2 AG sont partenaires de Gasprom, dont la société Wintershall Dea. Wintershall Dea également actionnaire comme Uniper sont des sociétés allemandes. Enfin Engie, Shell et OMV, société autrichienne, sont les autres actionnaires de ce consortium. L’imbroglio juridique allemand concerne donc tous ces pays. Le gouvernement russe sait que l’Allemagne ne dispose d’aucune marge de manœuvre pour influencer le Président russe et il le sait. Les actionnaires cités ont investi 200 milliards d’euros dans ce projet et tous subissent aujourd’hui la pression des banques. Gasprom ne fait pas partie des actionnaires de Nord-Stream-2 AG. L’accord porte sur une fourniture de gaz à hauteur de 700 milliards d’euros par Gasprom.

Accuser le Président Poutine d’obstruction est un vain mensonge car un jour ou l’autre il se tournera vers la Chine et les Européens se retrouveront dans un situation inextricable. Le paysage gazier européen a, en effet, profondément changé depuis 10 ans. Les productions norvégienne et hollandaise deviennent limitées. Il en est de même pour le Danemark et importer du gaz liquéfié du Qatar ou de Trinidad est inenvisageable dans l’état actuel de la situation économique des pays européens. Au problème juridique typiquement allemand se surajoute la menace de la Biélorussie de réduire le transit de gaz russe sur son sol en direction de l’Europe sans oublier l’Ukraine dirigée par des néo-nazis pro-atlantistes qui accusent la Russie de menace d’envahissement. Ce n’est même pas ridicule, c’est dangereux pour toute l’Europe et Vladimir Poutine n’a encore une fois rien à voir avec ces pseudo-problèmes qu’il ne peut pas résoudre. Ceci étant si la Biélorussie ferme les vannes du gazoduc qui traverse son territoire vladimir Poutine n’appréciera pas et il remettra de l’ordre. Comme le notait PC Roberts l’Europe n’est plus un ensemble de démocraties mais des esclaves des Etats-Unis, pays qui redoute par dessus tout un rapprochement Europe-Russie.

Inspiré d’un article paru sur le site informationclearinghouse.info