Aujourd’hui, la Russie est plus libre que le « monde libre »

Paul Craig Roberts

Les Américains et les peuples de Grande-Bretagne, d’Europe, du Canada et d’Australie entendent depuis des décennies qu’ils vivent dans « le monde libre ». Ce monde contrastait avec le monde soviétique où la liberté civile était remplacée par des passeports internes, avec des sanctions pour avoir critiqué les autorités et en désaccord avec le récit, et avec des mandats émis par un dictateur au lieu de lois émanant d’élus.

Il est ironique qu’aujourd’hui, c’est le monde occidental qui a les caractéristiques qui ont été attribuées à la vie sous le régime soviétique – passeports internes Covid, censure pour dire la vérité, et maintenant, aujourd’hui (14 novembre 2021), le chancelier d’Autriche, un » pays libre », a ordonné qu’un tiers des citoyens autrichiens soient assignés à résidence. Ils sont confinés à partir de demain (lundi 16 novembre 2021).

Les arrestations à domicile de millions de citoyens autrichiens seront appliquées par la Gestapo autrichienne. Le ministre autrichien de l’Intérieur Karl Nehammer s’est vanté : « A partir de demain, chaque citoyen, chaque personne qui vit en Autriche doit savoir qu’ils peuvent être contrôlés par la police ».

Nuances de la Russie stalinienne ! Et il n’y a pas que l’Autriche. Le gouvernement australien a utilisé la « pandémie de Covid » pour établir un gouvernement dictatorial qui a l’air de plus en plus nazi chaque jour qui passe. Le Canada semble être seulement un pas ou deux derrière. Le chancelier allemand en attente, Olaf Scholz, a averti que des mesures extraordinaires étaient à venir pour restreindre le Covid cet hiver. Ce qu’il veut dire, c’est que des contrôles extraordinaires seront imposés au le peuple allemand.

Même aux États-Unis, la marionnette de la Maison Blanche, Joe Biden, tente de forcer tous les employeurs à exiger que leurs employés soient vaccinés ou alors ils seront licenciés. Il rencontre la résistance de certains tribunaux fédéraux et de certains gouverneurs républicains. Les Américains, étant le seul peuple occidental armé, sont capables, s’ils sont dirigés, de s’opposer au renversement de la branche exécutive de la Constitution américaine, en vertu de laquelle les ordres de Biden sont un motif de son « empêchement » et de sa destitution.

En examinant le comportement des gouvernements occidentaux en général, il est légitime de se demander : « où est le monde libre ? » Que signifie être libre lorsque des citoyens sont punis pour avoir refusé de se soumettre à une intervention médicale qui constitue une violation des lois de Nuremberg et de la Constitution américaine ? Comment les gens qui sont contraints peuvent-ils être libres ?

Le fait est que l’ensemble du « monde libre », États-Unis inclus, serait beaucoup plus libre si nous étions gouvernés comme en Russie. En Russie, le président Poutine a clairement indiqué que la vaccination est un choix personnel et qu’il ne peut y avoir de coercition de l’individu comme c’est le cas en Occident. Non seulement le « monde libre » ne respecte plus la liberté, mais il ne respecte plus la science et les faits. Il a été fermement établi par les scientifiques et les experts médicaux que la vaccination ne protège pas contre le virus et n’empêche pas la personne vaccinée de propager le virus. À l’heure actuelle, ce sont les vaccinés, et non les non vaccinés, qui meurent de multiples causes dans les hôpitaux.

Le « vaccin » a non seulement des effets secondaires graves et mortels, comme le révèlent les systèmes de déclaration des effets indésirables des États-Unis, de l’UE et du Royaume-Uni, mais il est également désormais prouvé que le « vaccin » détruit l’immunité naturelle. La conséquence est que les vaccinés meurent non seulement des effets secondaires du vaccin, mais aussi de toute la gamme de maladies que le système immunitaire humain endommagé ne peut plus combattre.

C’est un fait connu que pratiquement aucun enfant n’est affecté de manière néfaste par le Covid. Mais nous savons que les enfants sont dévastés par le « vaccin ». Alors pourquoi la FDA corrompue a-t-elle approuvé la vaccination pour les enfants qui n’en ont pas besoin mais qui sont endommagés et tués par elle ?

Ne faisons-nous pas l’expérience de professionnels incompétents d’un Occident en décomposition, ou assistons-nous à un génocide rendu possible par l’insouciance des peuples occidentaux et la peur orchestrée par leurs dirigeants irresponsables ?