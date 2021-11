Climato-réalisme …pour se rafraichir les idées

« Les rigueurs de l’hiver, il nous est difficile de les imaginer en notre siècle de maisons chauffées, de routes aménagées et régulièrement déblayées, de transports faciles, de fleuves et rivières surveillés, canalisés, aux inondations devenues rares. En hiver, hier, tout s’aggravait automatiquement. Le froid était le visiteur obstiné, dangereux, dévastateur … Les signes se répétaient d’une régulière banalité : l’encre qui gelait au moment où vous alliez écrire, ou le vin, même sur la table de Louis XIV et de Madame de Maintenon ; le gibier que l’on retrouvait mort dans les champs et les bois ; et tant d’autres rigueurs.

À Marseille en 1709 – est-ce croyable ? – l’eau du vieux port est prise par les glaces, catastrophe qui n’est cependant pas une « première » puisque ce phénomène aberrant s’était déjà produit en 1506. L’hiver de l’année 1544, lui aussi, « avait été si rigoureux (dans le Maine) que l’on coupa le vin dans les tonneaux avec des instruments tranchants ». Nous voici à Caen, en février 1660, « durant lequel temps, moy et les autres, dit Simon Le Marchand dans son Journal, il fallut chauffer le pain pour le coupper et menger. Et le boyre gelit aussy dans les tonneaux ; et lorsqu’il falloit tirer, il falloit un réchaud sous la clef (le robinet) pour la dégeler »

…

Quand le froid enfermait les animaux entre quatre murs, les hommes vivaient avec eux, à côté d’eux, ils profitaient de leur chaleur. Cette cohabitation n’allait pas sans inconvénients, ni sans danger. En Bretagne et ailleurs, on l’accusait d’entrainer la mauvaise santé des paysans. En montagne elle était particulièrement longue et stricte, en raison du froid intense de la mauvaise saison. La cohabitation entre hommes et bêtes n’en finissait plus. { …} Mal nourries de foin ou même de paille et pas toujours en abondance, les bêtes souffraient. Un proverbe savoyard disait que si, le 23 février, la réserve de foin n’était consommée qu’à moitié, tout se terminerait bien. Mais il n’était pas rare, en Bourgogne comme en Savoie, en fin d’hivernage, d’avoir à recourir aux moyens extrêmes : la paille des literies, le chaume du toit, finissaient dans les mangeoires ».

Passages du premier chapitre de la seconde partie de « L’identité de la France » de Fernand Braudel. Sans commentaires.