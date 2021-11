Pénurie de lait à venir ? Je n’aurai plus qu’à me laisser mourir

Depuis ma plus tendre enfance je n’ai jamais cessé de boire du lait. Un litre de lait entier contient tout ce qu’il faut (à peu près) de vitamines, de corps gras, de protéines et de sels minéraux pour vivre correctement. Le lait ne doit pas trop être nocif comme certaines langues de vipère le prétendent puisqu’un veau « sous la mère » grandit parfaitement sans carences. Or l’élevage bovin est dans le collimateur des écologistes de salon qui ont tous festoyé et se sont gorgés de whisky à Glasgow ces derniers jours. Et pourquoi donc ? Parce que les pétulances des bêtes à corne sont constituées de méthane et le méthane c’est mauvais pour le climat, donc les bovins sont mauvais pour le climat, donc il faut supprimer l’élevage des vaches laitières.

Pourtant une vache se nourrit d’herbe durant la belle saison et de foin durant les mauvais mois de froidure. Certes les élevages ne sont plus ce qu’ils étaient autrefois, dans mon enfance, mais en revenant aux pratiques ancestrales quoi de plus écologique qu’un élevage d’animaux à corne produisant du lait et accessoirement de la viande. On n’a jamais vu un être humain arriver à survivre en mangeant de l’herbe et pourtant la schizophrénie des écologistes a fait que l’élevage bovin est devenu dangereux pour le climat, donc pour l’homme. Mon organisme n’a jamais cessé de produire de la beta-galactosidase, l’enzyme qui coupe le lactose pour que ce sucre du lait, le lactose, soit assimilé. Et c’est la raison pour laquelle je pourrais vivre en ne buvant que du lait.

Comme il paraît que nous allons au devant de pénuries variées il faut que je songe rapidement à constituer un petit stock de lait entier, longue conservation (UHT) qui n’a que peu été dénaturé pour pouvoir être conservé plus de 6 mois. Comme je bois un litre de lait par jour il y aura quelques petits problèmes de stockage alors je m’en remets à la sagesse populaire en espérant que dès qu’il y aura des signes de famine caractérisés par des linéaires de supermarché indispensables à la survie quotidienne se vider, alors les peuples se soulèveront contre le pouvoir politique qui a trouvé une nouvelle occasion d’imposer ses projets de domination fascisante. Quand le peuple a faim il n’est plus possible de le maîtriser et si un tel événement arrive, ce qui ne saurait tarder, alors le mouvement des Gilets jaunes en France pour quelques centimes d’euros d’augmentation sur le prix du litre d’essence apparaîtra comme une petite promenade de santé … Viva la revolucion !