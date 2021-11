SARS-CoV-2 : Le grand projet malthusien de Bill Gates se concrétise

Les services de soins intensifs de beaucoup d’hôpitaux américains se trouvent maintenant complètement submergés par des enfants ayant été récemment « vaccinés » et des nouveaux-nés souffrant de graves problèmes cardiaques et dont les mères furent « vaccinées » au cours de leur grossesse. La plupart de ces enfants meurent. Ce n’est pas une fausse nouvelle mais la réalité. Parallèlement le nombre de femmes ayant été complètement « vaccinées », se retrouvant ensuite enceintes, et ayant souffert de fausses-couches est en très forte augmentation également aux Etats-Unis. Les médecins de ville ne se dissimulent plus pour prévenir leurs patientes de ne pas se plier à la « vaccination » obligatoire si elles désirent avoir un enfant. Obliger des enfants de moins de 15 ans à subir la thérapie génique supposée protéger contre le coronavirus est un non-sens, selon le Docteur Steve Kirsh, qui a constaté que soumettre 28 millions d’enfants à ce traitement conduisait à sauver au mieux 14 vies d’adultes. Les enfants sont très rarement malade à cause du coronavirus mais ils peuvent transmettre ce virus à des adultes souffrant d’autres maladies. C’est la seule et très mince justification de ce véritable génocide ( https://www.naturalnews.com/2021-11-01-save-14-childrens-lives-covid-28-million-vaccinated.html ).

Les autorités sanitaires américaines nient toujours une quelconque relation entre les graves problèmes cardiaques dont souffrent les adolescents nouvellement « vaccinés » et le contenu de cette thérapie. Selon ces autorités il s’agit d’un concours de circonstances inexpliqué. On se trouve donc aujourd’hui devant une situation qui ne pourra que s’aggraver compte tenu du fait que les doses dites de rappel deviennent obligatoires dans de nombreux pays occidentaux y compris aux Etats-Unis. Cette situation véritablement génocidaire va donc conduire à encore plus de fausses-couches, encore plus de nouveaux-nés mourant d’insuffisance cardiaque, encore plus d’adolescents mourant soudainement de crise cardiaque. Le but caché de ces « vaccins » est donc bien de réduire la natalité et par conséquent les populations. Bill Gates a donc gagné et il va être encouragé par tous les défenseurs du climat qui considèrent qu’il y a trop d’êtres humains sur la planète. Tous les dirigeants politiques occidentaux se plient à ces obligations « vaccinales ». Ont-ils reçu des ordres ou sont-ils complices du malthusianisme de Bill Gates et du World Economic Forum ? À moins qu’ils ne soient grassement rémunérés par les laboratoires pharmaceutiques pour rendre universelle cette thérapie génique avec des « rappels » périodiques afin de bien s’assurer que les souhaits de Bill Gates seront atteints. On vit maintenant dans un monde hostile …

Et je vais en rajouter pour ceux qui auraient oublié les faits. Cette pseudo-vaccination ne protège pas contre une infection par le coronavirus, elle n’empêche pas les « vaccinés » d’être porteurs du virus et de contaminer leur entourage, ce qui est le cas maintenant dans les hôpitaux où des foyers d’infection ont fait leur apparition en raison de la contamination induite par des soignants « vaccinés » qui ne sont plus soumis à l’obligation de vérifier par un auto-test leur état de santé virale, cette « vaccination » n’empêche pas les formes graves comme les laboratoires pharmaceutiques prétendent pourtant le contraire puisqu’il y a autant de « vaccinés » que de non-vaccinés dans les services de soin intensif hospitaliers. Aux dernières nouvelles divers pays européens vont installer un confinement pour les personnes non « vaccinées » … Bref, il s’agit globalement d’un coup monté pour réduire à terme la population comme le souhaite depuis des années Bill Gates, faut-il le répéter ? Pour conclure le coronavirus et le climat sont les deux leviers pour asservir les peuples et il serait grand temps que ces peuples se rebellent non plus en défilant dans les rues mais en faisant le siège des lieux de décision politique.

Sources : https://stevekirsch.substack.com/p/how-are-they-going-to-explain-all et : https://www.mediafire.com/folder/t92cs972ihpb7/Covid