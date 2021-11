Brève. Sarkozy et Hollande sont des criminels

En mars 2012, l’une des dernières décisions du prédécesseur de Hollande au poste de président des Français fut de cesser toute relation diplomatique avec la Syrie. Comme la majorité des présidents français depuis 20 ans les relations internationales ne sont pas leur priorité ou alors ils ne comprennent rien à la diplomatie. Rompre toute relation diplomatique avec un pays est un acte d’une extrême gravité et dans le cas de la relation entre la Syrie et la France la décision prise en mars 2012 mettait fin à la présence de la France dans ce pays depuis la fin de la première guerre mondiale, près de 100 ans d’amitié et de collaboration arrêtés d’un trait de plume du président français. Pourquoi, tout simplement parce que les Américains avaient décidé de mettre la Syrie sous embargo en raison de supposés massacres par le Président syrien de sa propre population. Puis ce fut la fausse nouvelle des gaz toxiques utilisés par le Président Assad. Les Américains n’ont pas apprécié l’intervention de la Russie dans leur pré carré et la situation syrienne s’est dégradée avec l’intervention de la Turquie, des djihadistes financés par les Américains et les incursions des Iraniens en soutien du Président Assad.

Au cours de l’année 2015, selon ma mémoire en septembre, les services secrets syriens via leurs homologues russes ont contacté les services secrets français pour les prévenir que de possibles attentats imminents étaient en préparation sur le sol français. La note a été transmise au Quai d’Orsay et le président du moment, nommément François Hollande, n’a pas cru opportun de prendre en considération cette information puisqu’elle ne provenait pas des canaux diplomatiques habituels, et pour cause l’Ambassade de France à Damas était fermée et l’est toujours, mais également qu’elle provenait de pays sous sanction américaine.

Les juges du tribunal qui instruisent actuellement les attentats de 2015 ont entendu il y a quelques jours François Hollande. Ce dernier n’a pas mentionné ce manquement criminel. Les juges l’ont-ils interrogé, je l’ignore, mais il s’agit d’un « détail » d’une extrême importance car il signifie que le Président Hollande a été d’une négligence criminelle sans oublier le fait que la fermeture de l’Ambassade de France à Damas par Sarkozy fut une énorme erreur.

Donc Sarkozy et Hollande doivent assumer leurs responsabilités ou alors que les citoyens sortent de leur torpeur et les y obligent. Ils ont tous les deux du sang sur les mains. Ils ont ouvert les portes de la France aux terroristes qui ont ravagé la France depuis 2015 (290 morts en novembre de cette année-là) et cette situation perdurera. Par conséquent ces deux tristes personnages doivent être poursuivis par la Haute cour de justice pour trahison et jetés dans une oubliette pour avoir laissé le peuple français se faire massacrer par des terroristes sans foi ni loi. Comme disait Rodrigo Duterte à propos d’Obama ces deux ex-présidents français sont des « fils de pute ».