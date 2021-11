SARS-CoV-2 : Fausses données de mortalité, fausse pandémie

L’Institut supérieur italien de la santé a considérablement réduit le nombre officiel de décès dus au SARS-CoV-2 dans le pays de plus de 97% après avoir changé la définition d’un décès d’une personne décédée du SARS-CoV-2. Le journal italien Il Tempo rapporte que l’Institut a révisé à la baisse le nombre de personnes décédées de comorbidités plutôt que du SARS-CoV-2 de 130 000 à moins de 4 000.

Sur les 130 468 décès enregistrés comme décès officiels dus au SARS-CoV-2 depuis le début de la pandémie, seuls 3 783 sont directement attribuables au seul virus. Tous les autres Italiens qui ont perdu la vie avaient entre une et cinq maladies préexistantes. Parmi les personnes de plus de 67 ans décédées, 7 % avaient plus de trois comorbidités et 18 % au moins deux.

Selon l’Institut, 65,8% des Italiens décédés après avoir été infectés par le SARS-CoV-2 étaient atteints d’hypertension artérielle, 23,5% souffraient de démence, 29,3% de diabète et 24,8% de fibrillation auriculaire. Ajoutez à cela : 17,4% avaient des problèmes pulmonaires, 16,3% avaient eu un cancer au cours des cinq dernières années et 15,7% avaient déjà souffert d’insuffisance cardiaque.

La nouvelle définition de l’Institut italien d’un décès par SARS-CoV-2 signifie que ce virus a tué moins de personnes en Italie que la grippe saisonnière moyenne. Si un changement similaire était apporté par d’autres gouvernements nationaux, le nombre officiel de décès dus au COVID serait réduit de plus de 90 %.

Ne vous attendez pas à ce que beaucoup d’autres emboîtent le pas, étant donné que les gouvernements ont investi une grande partie de leur autorité dans la promotion de la menace que constitue le virus.

Notes. L’information provenant d’Italie relatée dans ce billet n’est pas très récente mais elle a été soigneusement occultée par les grands médias car elle ébranle les fondements de la politique de privation des libertés individuelles mise en place par de nombreux pays européens. Si on multiplie par 0,09 toutes les statistiques publiées pour tous les pays on retrouve les vrais chiffres du nombre de décès par SARS-CoV-2. Le cas des Etats-Unis est particulier. Dans ce pays, plus de 60 % de la population est en surpoids pathologique. En suivant la méthodologie de l’Institut supérieur italien de la santé sur les 780000 décès classés « par SARS-CoV-2 » plus de la moitié peut être classée comme comorbidité d’obésité soit soit 340000 décès favorisés par cette pathologie et si on multiplie ce nombre restant par 0,09 on obtient 30600 morts. C’est stupéfiant mais je reconnais que mon calcul est sujet à la critique. Remarque : la plupart des « cas » et des décès « avec SARS-CoV-2 » sont de faux résultats dus aux faux positifs du test PCR discrédité par l’OMS.

https://www.iltempo.it/attualita/2021/10/21/news/rapporto-iss-morti-covid-malattie-patologie-come-influenza-pandemia-disastro-mortalita-bechis-29134543/

https://www.globalresearch.ca/italian-institute-health-drastics-reduces-official-covid-death-toll-number/5760891