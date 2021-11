Le magnésium : arme géostratégique ?

Le magnésium est le quatrième élément le plus abondant de la croute terrestre après le fer, l’oxygène et le silicium. C’est le troisième plus abondant composant de l’eau de mer après le sodium et le chlore. Ce métal se trouve toujours combiné à d’autres éléments. Seuls quelques minéraux sont des sources exploitables de magnésium dont la dolomite, le talc et l’olivine. Les quatre cinquième du magnésium métal produit dans le monde, 1 million de tonnes par an, proviennent de Chine. Comme pour l’aluminium cette production comprend une électrolyse du chlorure de magnésium obtenu après diverses étapes chimiques qui diffèrent selon le minerai utilisé. Dans l’industrie le magnésium est le troisième métal par son importance après le fer et l’aluminium et il entre dans une multitude d’applications depuis les alliages notamment avec l’aluminium mais également en électronique, en chimie de synthèse … L’une des utilisations grand-public du magnésium est sa présence, allié à l’aluminium, pour la confection des canettes de boissons variées (près de 400 milliards par an dans le monde).

À ce jour le cours du magnésium est de 31500 yuans/tonne, soit environ 4100 euros, après avoir connu une augmentation de 94 % en une année. Cette augmentation s’explique par le renchérissement du prix de l’énergie électrique et des carburants. Il existe d’autres raisons car parmi tous les métaux cotés à la bourse de Shanghaï, gallium, germanium, manganèse, indium, néodyme et tellure, outre les autres lanthanides, c’est le magnésium qui a connu la plus importante augmentation de prix. Ce serait donc la demande qui serait la cause de cette augmentation du prix de la tonne de magnésium combinée à la situation de monopole de la Chine sur ce marché. La reprise économique de la Chine, qui n’est maintenant « que » de 5 % par an, expliquerait cette hausse. Les pays occidentaux, en particulier les Etats-Unis, ont choisi de s’en remettre à la Chine pour leurs approvisionnements en magnésium. Cette stratégie comporte un risque et le gouvernement de Pékin entend le faire comprendre aux Occidentaux qui ne se privent pas de critiquer la politique du gouvernement chinois.

Par exemple le néodyme utilisé pour confectionner les aimants permanents des moulins à vent a vu son cours, toujours à la bourse de Shanghaï, n’augmenter que de 58 % en une année pour atteindre 128000 euros la tonne. C’est une faible augmentation en pourcentage par rapport au magnésium qui s’explique par le fait que la Chine est le premier producteur de ce métal et le premier utilisateur pour la fabrication de l’élément producteur d’électricité des moulins à vent destinés à l’exportation alors que la production massive de voitures électriques « made in PRC » utilise beaucoup de magnésium pour tous les alliages à base d’aluminium. Un métal aussi « trivial » que le magnésium constitue donc bien une arme stratégique et les Occidentaux seraient bien avisés de laisser les Chinois tranquilles car ils disposent d’arguments économiques imparables pour se faire respecter.