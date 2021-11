Pfizer n’est pas à court d’idées … pour encore plus de profits !

Alors que des voix s’élèvent de toute part pour dénoncer les effets secondaires de la thérapie génique à base d’ARN messager censée combattre le coronavirus et aussi et surtout pour rendre publique le fait que la supposée protection que devrait conférer ce « vaccin » est une vue de l’esprit. Pire encore le nombre de personnes hospitalisées atteintes de coronavirus comprend maintenant majoritairement des personnes « vaccinées ». La société Pfizer a donc pris les devants pour éviter de voir chuter ses bénéfices. Il existe un gène du SARS-CoV-2 qui code pour une protéase, un enzyme clivant des protéines, nécessaire pour la mise en place du complexe de copie de l’ARN du virus et ainsi sa multiplication dans les cellules infectées de l’organisme. Si on inhibe cette protéase à l’aide d’une molécule pouvant être administrée par voie orale c’est le jack-pot assuré, j’y reviendra dans la suite de ce billet. Cette protéine est particulière dans la mesure où une cystéine et une histidine sont requises pour son activité. De nombreux travaux ont été réalisés ces derniers mois pour trouver des inhibiteurs de cet enzyme en s’intéressant en particulier au thé vert conduisant à des résultats souvent difficiles à appliquer en raison de la complexité des molécules identifiées comme étant actives contre cette protéase. Mais la direction prise par Pfizer a été dictée par des travaux relatifs à la péritonite infectieuse du chat provoquée par un coronavirus qui possède également ce type de protéase. Une molécule s’est révélée active pour traiter la péritonite du chat. Il s’agit de la molécule GC376 ( https://en.wikipedia.org/wiki/GC376 ) initialement découverte par Anivive Lifesciences.

La firme Pfizer s’est inspirée de cette molécule en changeant le groupement sulfite par une fonction nitrile (ou cyanogène) très réactive pour obtenir le PF-07321332 avec un certain nombre d’autres modifications pour favoriser la fixation de la molécule dans le site actif de la protéase virale 3CLpro-1 ( https://en.wikipedia.org/wiki/PF-07321332 ). Les essais de toxicité sur des animaux ont été satisfaisants et ce produit est maintenant en cours d’étude en phase II/III sur des volontaires humains. L’approbation par la FDA n’est qu’une affaire de semaines et le cours de l’action Pfizer a bondi au détriment de celles de Moderna et Astra-Zeneca. Pfizer a déjà envisagé de commercialiser cette molécule au prix de 700 euros pour un traitement précoce pour une personne dès l’apparition des premiers symptômes et la confirmation par test RT-PCR, en association avec du ritonavir qui prolonge la durée de demi-vie du PF-07321332 dans l’organisme. Il n’y a qu’un petit détail dans cette histoire. Où on été publiées les études de toxicité réalisées sur qui, sur les chats ? Une telle molécule incluant un groupement particulièrement réactif ne peut pas ne pas avoir d’effets secondaires. Encore une fois les études de Pfizer ont été tout simplement bâclées ! Pour la petite histoire je me souviens avoir collaboré à un projet de recherche consistant à déterminer comment l’estradiol interagissait avec un enzyme qui était pour moi une vieille connaissance. Les chimistes de l’équipe de recherche avaient introduit ce groupement nitrile (C-triple liaison-N). Et surprise ce dérivé de l’estradiol se fixait irréversiblement sur la protéine via une sérine et non une cystéine comme c’est le cas, selon Pfizer. Balayer des effets secondaires sur l’organisme humain est criminel.

Pour conclure cette information un traitement par le PF-07321332 pour une personne sera aussi coûteux que de traiter 250 personnes avec de l’hydroxychloroquine ou de l’ivermectine, deux produits toujours interdits à la vente et à la prescription en Europe sur ordre des grands acteurs occidentaux de la pharmacie … Avec les prévisions apocalyptiques de l’OMS-Europe, 600000 morts par SARS-CoV-2 durant l’hiver à venir, les thérapies géniques et peut-être bien le nouveau produit de Pfizer ont un bel avenir ! En effet, alors que l’Union européenne veut interdire toute expérimentation en laboratoire sur les animaux, cette même Union européenne a autorisé l’administration massive de la thérapie génique supposée protéger contre le coronavirus et de ce fait autorisé des essais à grande échelle sur des êtres humains dont le consentement a été obtenu par un odieux chantage consistant à mettre en place le pass sanitaire, synonyme de « vaccination » obligatoire. Nous vivons dans un monde étonnant !