Le célibat des prêtres catholiques : un anachronisme à bout de souffle

Ces derniers jours les dignitaires de l’Eglise catholique française ont fait acte de contrition collective pour des faits de pédophilie. Cette information m’a conduit à comprendre pourquoi le catholicisme est la seule religion au monde qui exige de ses dignitaires de sexe mâle d’être célibataires. Les moines bouddhistes sont mariés, du moins ceux qui le désirent, les popes de la religion chrétienne orthodoxe sont mariés, les rabbins sont mariés, les imams sont mariés, les pasteurs anglicans, méthodistes ou presbytériens peuvent épouser une femme. L’exception catholique qui conduit à ces actes de pédophilie trouve son origine dans un débat qui agita l’église chrétienne au cours des trois premiers siècles de l’ère commune. Les apôtres étaient-ils mariés ? Et Jésus lui-même avait-il une épouse ? Lorsque les évêques chrétiens de l’empire romain se réunissent en 325 à Nicée ils rejètent les évangiles et autres écrits apocryphes pour ne retenir que ceux des quatre auteurs canoniques de ces écrits, Jean, Marc, Luc et Matthieu auxquels ils rajouteront les écrits ou lettres de Paul. Tous les autres évangiles seront considérés comme n’ayant pas d’auteur ou encore d’être des actes de propagande qu’il fallait vite exclure des mémoires. Il est écrit dans ces documents dont certains sont toujours conservés dans diverses bibliothèques que Jésus était marié à Marie-Madeleine avec laquelle il eut deux enfants et que la plupart des autres apôtres avaient une épouse ou une compagne.

Cet état de fait toujours nié par l’Eglise chrétienne puis catholique romaine a donc conduit au célibat des prélats, une situation biologique contre nature. On comprend dès lors que l’Eglise catholique ait été coutumière de faits de pédophilie et de prêtres vivant maritalement puisque dans certaines villes il existait des institutions très particulières qui accueillaient les enfants de ces prêtres considérés par ces institutions comme des orphelins qu’il fallait former pour en faire des religieuses ou des prêtres puisque par définition les prêtres ne pouvaient pas se reproduire.

Si le pape actuel qui se mêle de climat et de politique avait encore une once d’intelligence il devrait chambouler cette organisation désuète de l’Eglise catholique, convoquer un concile et rétablir une vie sexuelle et sentimentale normale pour les prélats. Ce vœu de chasteté auquel s’engagent les prêtres est tout simplement contraire à la nature et par conséquent stupide.

Il n’y aurait plus d’affaires de pédophilie qui pourrissent la réputation de l’Eglise catholique. Je sais que je tiens des propos dérangeants mais ils sont empreints d’une parfaite logique. Sur ce point particulier du célibat des prêtres il faut tout de même déplorer l’immobilisme remarquable de l’Eglise de Rome : 1700 ans c’est beaucoup …

Lien : https://fr.wikipedia.org/wiki/Apocryphe_biblique