France. L’énorme bombe de la fraude aux prestations sociales

Quand j’ai appris par la « presse électronique » que le magistrat Charles Prats faisait l’objet d’une enquête du Siège à la suite de la publication du deuxième tome de son livre « Le Cartel des fraudes » je me suis posé à juste titre quelques questions. Pourquoi le Ministère de la Justice veut-il museler Charles Prats ? Et d’où vient l’ordre de lui nuire ? En substance on reproche en haut lieu à ce juge d’avoir dénoncé le fait que plus de 5 millions de personnes plus ou moins fantômes bénéficient de prestations sociales. Il y a un prestataire âgé de 128 ans émargeant toujours sur les comptes de la Caisse nationale d’assurance vieillesse dont on ignore et l’identité et le pays de résidence. Près de la moitié des retraités français ne résident pas en France selon les travaux de recherche de Charles Prats. J’en fait partie mais chaque année je dois prouver que j’existe toujours selon un protocole bien rodé consistant à faire tamponner par l’une des autorités locales ou le Consulat de France s’il y en a un le feuillet que je dois dûment transmettre par courrier à la CNAV au risque de ne plus percevoir ma retraite si je ne respecte pas cette formalité administrative basique. Malgré une commission d’enquête du Sénat et un rapport rendu à la Cour des Comptes, depuis deux ans rien n’a été fait pour mettre un terme à cette fraude généralisée qui coûte au bas mot 50 milliards d’euros à l’Etat chaque année, c’est-à-dire aux contribuables.

Les services ministériels compétents font la sourde oreille, le rapport de la Cour des Comptes est ignoré et le gouvernement reste muet. Il y a donc un gigantesque problème au plus haut niveau de l’Etat qui peut se résumer ainsi : « il ne faut pas faire de vagues ». Vouloir clarifier pourquoi chaque ménage français paie approximativement et chaque année 1200 euros d’impôts en trop est pourtant simple : comme le préconise Charles Prats il suffit de généraliser une carte de sécurité sociale biométrique. Toutes les cartes en circulation seront alors sans validité et les prestations sociales afférentes seront automatiquement supprimées si ces cartes ne sont pas renouvelées par le bénéficiaire en personne comme c’est le cas par exemple pour un passeport. On ne peut pas déléguer à une tierce personne le renouvellement d’un passeport. Les 5 millions de cartes frauduleuses que mentionne Charles Prats disparaîtront et les 50 milliards d’euros de prestations sociales indûment versées à des fraudeurs resteront dans les caisses de la sécurité sociale, point barre. Certes cette opération aura un coût mais les économies réalisées seront largement en faveur de cette mise en place de cartes biométriques. Alors que la campagne électorale a déjà débuté l’un des sujets abordés est la maîtrise des dépenses de l’Etat. Le cas des cartes de sécurité sociale est donc emblématique.

Pourtant tous les Ministères, depuis celui de l’Intérieur jusqu’à celui des Affaires étrangères, freinent des quatre fers pour que cette réforme en profondeur soit mise en place aux calendes grecques. Le Président de la République n’a jamais vraiment abordé ce problème publiquement et il a de surcroit accordé son soutien au Garde des Sceaux pour créer quelques ennuis à Charles Prats. Il y a donc un très gros problème au niveau de l’Etat. Et pourquoi donc ? Ces 50 milliards servent à soutenir les économies de quelques anciennes colonies françaises, il ne faut pas les nommer, et à soutenir également quelques millions d’immigrés illégaux en provenance de ces mêmes anciennes colonies et d’autres pays qu’il ne faut pas non plus nommer. Comme les services administratifs de la Sécurité sociale refusent d’élucider honnêtement l’ampleur du problème et que le Quai d’Orsay traine les pieds pour demander à ses services consulaires de bien vouloir faire remonter toutes les informations à Paris alors la mise en place de la solution préconisée par Charles Prats est toujours lettre morte.

La résolution de ce problème de fraudes sociales est en réalité une bombe sociale de grande ampleur. Une grande partie des bénéficiaires de ces 50 milliards d’euros se trouvent dans les quelques 300 zones dites de non-droit que compte la France et le reste se répartit en Afrique francophone et quelques rares pays du Moyen-Orient. Serait-ce le prix à payer par la France pour effacer son passé colonial ? Ou bien cette inertie bureaucratique se justifie-t-elle pour préserver la paix sociale dans ces zones de non-droit réparties sur le territoire hexagonal ? Voilà en réalité la seule explication qui vient à l’esprit. Mais il ne faut pas en parler à moins de risquer d’être traité de fasciste, de raciste et de toutes sortes d’autres noms d’oiseaux. Débattre de ce problème explosif en période électorale est malvenu et c’est probablement pour cette raison que le gouvernement veut faire taire Charles Prats. Priver une bonne dizaine de millions de personnes de prestations sociales indues constituerait un source de troubles dans des pays comme l’Algérie ou le Sénégal pour ne citer que deux pays mais également dans ces zones de non-droit métropolitaines, pour éviter (ou repousser) une véritable guerre civile, voilà la vraie explication. Je n’ai pas lu les livres de Charles Prats, J’ai cependant écouté un certain nombre de ses exposés et visionné la totalité de sa présentation devant la commission d’enquête du Sénat. Je livre à mes lecteurs cet article de SeniorActu qui résume très brièvement les faits : https://www.senioractu.com/Cartel-des-fraudes-le-beneficiaire-le-plus-vieux-est-age-de-128-ans-_a23202.html