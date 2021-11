Brève. Le plan de Macron pour réindustrialiser la France …

Le président français candidat implicite à sa réélection veut « en même temps » réindustrialiser la France et résorber le chômage endémique chez les jeunes sans formation. Pour ce faire il propose un plan de formation à un million de jeunes (en âge de voter) d’un type nouveau, le Contrat engagement jeune.

Si les candidats à cette formation se sentent concernés ils bénéficieront d’une allocation de 500 euros par mois pendant une année à la condition qu’ils fassent preuve d’une assiduité de 20 heures par semaine aux cours et aux travaux de formation en atelier. Le coût total de ce plan sera donc de 6 milliards d’euros. Il est évident que la banque centrale européenne financera ce magnifique plan probablement concocté par le grand commissaire planqué, je veux dire Bayrou, qui a su intelligemment se recycler dans les manœuvres électoralistes de son patron. Comme le déclarait le prédécesseur de Macron « ça ne coûte rien, c’est l’Etat qui paye ». Serait-ce une préfiguration du fameux revenu universel destiné à tous ces jeunes de moins de 25 ans qui ne savent même pas écrire dans un français correct plus de trois lignes ? C’est pourtant un rêve persistant des gauchistes et curieusement repris, non sans arrières pensées malsaines, par le World Economic Forum incluant dans son projet de domination des peuples le revenu universel comme un outil pour asservir les citoyens.

Même manœuvre électoraliste avec les 100 euros généreusement distribués aux ménages modestes en raison du renchérissement du prix de l’essence. Combien de personnes concernées ? Trente-huit millions de Français, soit 3,8 milliard d’euros. Si on a l’esprit mal tourné (ce qui est mon cas) on pourrait appeler ces distributions de pognon de dingue par Macron de corruption. Mais comme il est lui-même corrompu ainsi que l’ensemble de son gouvernement et de tous les hauts fonctionnaires qui gravitent autour de ce nid de malfaisants il ne s’en rend pas compte. Conclusion : avec le chéquier de la République Macron pense être réélu, donc la France est devenue une république bananière, CQFD.