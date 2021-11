Nouvelles du Japon. Avez-vous un fax chez vous ?

Il y a quinze ans la maison que mon fils et son épouse achetèrent à Tokyo était équipée d’un téléphone-fax qui se trouve toujours aujourd’hui dans leur séjour et qui ne sert plus que de téléphone. C’est un vieil appareil qui date des années 1990, lors de la révolution technologique japonaise. À l’époque Shintaro Ishihara, écrivain et homme politique, allait bientôt être gouverneur de la préfecture de Tokyo et il publia en 1989 une sorte de manifeste prédisant que le Japon allait devenir une grande puissance grâce aux avancées technologique de son industrie, en particulier dans le domaine de l’électronique. Ce document ne passa pas inaperçu et fit l’objet d’une attention particulière de la CIA. En effet les Etats-Unis comme l’URSS devenaient dépendants de l’initiative du peuple japonais qui développait à pas de géant l’industrie des circuits électroniques intégrés. Ishihara osa affirmer que c’était « la fin de la modernité développée par les peuples caucasiens » et qu’on assistait à l’émergence d’une « ère nouvelle » dominée par la suprématie technologique japonaise. Le grand tsunami du 11 mars 2011 détruisit les usines japonaises de production de circuits intégrés et fut un désastre car le Japon assista à l’écroulement de sa suprématie mondiale dans ce domaine, suprématie qui est maintenant l’affaire de Taïwan.

Dans cette course aux techniques innovantes de l’électronique il faut noter qu’au début des années 2000 le Japon était devenu le leader mondial du « smartphone » avec écran tactile, une invention également japonaise. Hélas les entreprises japonaises manquaient cruellement de « développeurs » comme on dit dans le jargon des techniques de l’information et le smartphone à écran tactile devint le produit phare de la société Apple puis d’une multitude d’autres entreprises dans le monde développé. Le Japon a, pour toutes ces raisons, accusé un déclin dans ce domaine et pour l’anecdote le ministre japonais de l’IT, Naokazu Takemoto, qui va allègrement vers ses 80 printemps, a subi les moqueries du public car la fonctionnalité du site de son ministère approche celle des sites du gouvernement français, c’est dire à quel point il doit être vraiment mal pensé.

Dans le pays de Panasonic et de Mitsubishi, des trains à grande vitesse qui circulent comme des horloges suisses et de l’extravagante production de jeux vidéo le téléphone-fax est toujours présent dans les foyers japonais. Une relique de ce grand espoir décrit par Shintaro Ishihara. Il y a une explication plausible à cet état de fait. Au Japon chaque personne possède un inkan, aussi appelé Hanko ( https://99percentinvisible.org/episode/hanko/ ), c’est-à-dire un sceau enregistré auprès de l’administration, qui fait office de signature sur les documents papier. Il s’agit ici d’une explication partielle car plus personne n’utilise au Japon son fax mais cet équipement qui paraît désuet restera encore longtemps le symbole de la splendeur japonaise des années 1980 et 1990 malgré le fait que de nombreux documents qui doivent être revêtus d’un tampon sont transmis par fax. À n’en pas douter une prochaine innovation pourrait provenir du Japon …

Source partielle : The Conversation