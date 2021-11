SARS-CoV-2 : peur irraisonnée

Au cours des 18 derniers mois durant lesquels la planète entière a enduré une pandémie considérée comme la maladie du siècle ayant engendré toutes sortes de prises de décisions toutes aussi inutiles sinon aberrantes les unes que les autres de la part des gouvernements mais très juteuses pour les laboratoires pharmaceutiques, et de leurs dirigeants, cela va de soi, avec leurs thérapies géniques jamais expérimentées auparavant sinon pour tenter de pallier à des cas de cancers réfractaires à tous les traitements chimiques connus. Des milliards de personnes ont été soumises à ces thérapies et certains dirigeants de ces firmes pharmaceutiques se sont bien enrichis. C’est notamment le cas du CEO de Moderna, un transfuge de Biomérieux, qui se trouve maintenant à la tête d’une fortune de 2 milliards de dollars. Merci pour lui, alors que le « vaccin » produit par sa société se voit interdit par de plus en plus de pays. Je ne disserterai pas ici des effets secondaires de cette thérapie mais de la gravité relative de cette pandémie.

Par ordre décroissant des principales causes de mortalité par maladies infectieuses sévissant dans le monde, voici le palmarès. La tuberculose a tué au cours des 18 derniers mois 2,25 millions de personnes, la malaria 1,5 millions de personnes et le HIV 1,02 millions de personnes. Total : 4,77 millions de morts. Enfin pour le coronavirus : 4,98 millions de morts sur cette même période de 18 mois, un tout petit peu plus que les trois maladies citées réunies. En ce qui concerne la tuberculose qui sévit non plus seulement dans les pays sous-développés mais dans les banlieues défavorisées des grandes villes des pays européens contrairement à ce que l’opinion publique aurait tendance à croire, il existe un traitement dont j’ai mentionné l’existence dans un précédent billet, il s’agit de la clofazimine. L’OMS est opposée au traitement des tuberculeux à l’aide de cette molécule. Il existe le vaccin BCG qui est considéré comme désuet et inefficace par les grands laboratoires pharmaceutiques qui peinent et sans succès à trouver de nouveaux produits pour combattre cette maladie.

En ce qui concerne la malaria, aux dernières nouvelles il existerait un vaccin. Personnellement je souffre de cette saloperie depuis plus de 20 et j’attends de voir quels seront les résultats des campagnes de vaccination et si les personnes naïves (n’ayant jamais été infectées par le Plasmodium) ne risquent pas de mourir foudroyées à la suite de cette vaccination si elles se trouvent confrontées au parasite. Enfin pour le HIV il n’existe toujours pas de vaccin et il y aura toujours en moyenne un million de morts chaque année avec cependant son cortège d’immunodéprimés sous tri-thérapie largement vulnérables aux autres infections dont le coronavirus, un fait à déplorer dans les Antilles françaises, information que j’ai fait figurer sur ce blog et qui n’a fait l’objet d’aucun commentaire.

La principale cause de mortalité dans le monde et qui éclipse totalement celle du coronavirus et des autres maladies infectieuses ces 18 derniers mois, soit 9,75 millions de morts, coronavirus compris, est l’ensemble des maladies cardiovasculaires dont le tribut payé par l’humanité a été au cours de cette même période de 18 mois de 27 millions de morts selon les données de l’OMS les plus récentes c’est-à-dire plus de 5 fois le nombre de morts par coronavirus. Il faut moral garder et surtout relativiser sinon ce sera une paranoïa généralisée …